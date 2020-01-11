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Дакар-2020. Этап 7. Вязович занял 5-е место и теперь уступает в общем зачете 46 минут

12.01.2020 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ралли Дакар
12 января 2020 года
Этап 7

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:37.45
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +2.54
3. Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.25

Положение после этапа 7

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 28:25.01
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +24.48
3. Хосе Игнасио Флоримо (Чили, «Хонда») +27.01

Квадроциклы

1. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») – 6:02.52
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +0.11
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +1.31

Положение после этапа 7

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 36:12.58
2. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +36.43
3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +1:23.31

Внедорожники

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 4:16.11
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +2.12
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +2.53
...6. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +7.49
 

Положение после этапа 7

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 27:49.14
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +10.00
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +19.13
…15. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +3:26.02
 

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 5:01.02
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +0.03
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +2.05
5. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +9.36
9. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +16.27 

Положение после этапа 7

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 30:06.45
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +21.12
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +46.39
8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +3:56.39
 
 
 
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