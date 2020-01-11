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Игорь Мартынов: «Все пацаны были заряжены. Знали, как «Спартак» играет»
12.01.2020 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
– Не самый приятный исход поединка. Как можете его прокомментировать?
– Хотелось выиграть встречу. Все пацаны были заряжены. Знали, как они играют. Допустили несколько ошибок в своей зоне, получили ненужные голы.
– Чисто статистически удалось чуть ли не в два раза превзойти соперника. Чего не хватило в реализации моментов?
– Просто нужно играть более уверенно и закрывать вратаря. Если не получается забить, то лезть на ворота и «закапывать» ее туда.
– Со
– Мы знаем, как они играют. Знали, что хорошо переходят из защиты в атаку. Нужно просто больше бросать, лезть на ворота, улучшить игру в большинстве, тогда придет результат.
– Впереди непростая выездная серия. В частности, предстоит встреча с московским ЦСКА. Насколько реально там зацепиться за очки, а может и выиграть?
– Вполне можем там побежать, никаких мыслей не должно быть о проигрыше. Все реально, все в наших силах, – сказал Мартынов.
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Форвард минского «Динамо» Игорь Мартынов оценил игру команды в матче со «Спартаком» (1:5).
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