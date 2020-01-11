Игорь Мартынов: «Все пацаны были заряжены. Знали, как «Спартак» играет»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского Игорь Мартынов оценил игру команды в матче со «Спартаком» (1:5).

– Не самый приятный исход поединка. Как можете его прокомментировать?

– Хотелось выиграть встречу. Все пацаны были заряжены. Знали, как они играют. Допустили несколько ошибок в своей зоне, получили ненужные голы.

– Чисто статистически удалось чуть ли не в два раза превзойти соперника. Чего не хватило в реализации моментов?

– Просто нужно играть более уверенно и закрывать вратаря. Если не получается забить, то лезть на ворота и «закапывать» ее туда.

– Со в этом сезоне было три матча и два из них завершились крупными поражениями. Почему так?

– Мы знаем, как они играют. Знали, что хорошо переходят из защиты в атаку. Нужно просто больше бросать, лезть на ворота, улучшить игру в большинстве, тогда придет результат.

– Впереди непростая выездная серия. В частности, предстоит встреча с московским ЦСКА. Насколько реально там зацепиться за очки, а может и выиграть?

– Вполне можем там побежать, никаких мыслей не должно быть о проигрыше. Все реально, все в наших силах, – сказал Мартынов.