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Политевич близок к переходу в солигорский «Шахтер»

12.01.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, белорусский защитник Сергей Политевич близок к переходу в солигорский «Шахтер».

В сезоне-2019 Политевич провел 10 матчей в премьер-лиге Казахстана в составе «Кайрата», заработал четыре желтых карточки.

Подробную статистику 29-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский защитник Сергей Политевич близок к переходу в солигорский «Шахтер».
 
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