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Политевич близок к переходу в солигорский «Шахтер»
12.01.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусский защитник Сергей
В сезоне-2019 Политевич провел 10 матчей в премьер-лиге Казахстана в составе
Подробную статистику 29-летнего футболиста смотрите
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский защитник Сергей Политевич близок к переходу в солигорский «Шахтер».
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