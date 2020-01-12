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Шикавка и Руденок близки к переходу в минское «Динамо»
13.01.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
По сведениям
27-летний форвард прошлый сезон провел в греческой «Лариссе», а 29-летний вратарь выступал за
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Минское «Динамо» может пополниться двумя белорусскими футболистами, которые минувший сезон провели за границей.
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