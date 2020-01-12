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Шикавка и Руденок близки к переходу в минское «Динамо» 

13.01.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» может пополниться двумя белорусскими футболистами, которые минувший сезон провели за границей.

По сведениям «Прессбола», нападающий Евгений Шикавка и голкипер Константин Руденок в ближайшее время вернутся в Беларусь. Их услугами заинтересовано минское «Динамо».

27-летний форвард прошлый сезон провел в греческой «Лариссе», а 29-летний вратарь выступал за «Армавир» (ФНЛ).

 
 
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Минское «Динамо» может пополниться двумя белорусскими футболистами, которые минувший сезон провели за границей.
 
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