Шикавка и Руденок близки к переходу в минское «Динамо» 

Источник материала: Tribuna.com

Минское может пополниться двумя белорусскими футболистами, которые минувший сезон провели за границей.

По сведениям «Прессбола» , нападающий Евгений Шикавка и голкипер Константин Руденок в ближайшее время вернутся в Беларусь. Их услугами заинтересовано минское «Динамо».

27-летний форвард прошлый сезон провел в греческой «Лариссе», а 29-летний вратарь выступал за (ФНЛ).