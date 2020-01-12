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Беларусь всегда результативна в матчах с Черногорией. Пробьют тотал за хороший кэф?
13.01.2020 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 13 января, сборная Беларуси проведет решающую встречу на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. В 20:15 по белорусском времени команда Юрия Шевцова встретится с Черногорией.
Прежде команды встречались четыре раза. В трех матчах победу одерживала Беларусь. Отметим, что в среднем в черногорские ворота залетало по 29,5 мячей. Трижды белорусы набирали более 29 очков.
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