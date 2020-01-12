ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь всегда результативна в матчах с Черногорией. Пробьют тотал за хороший кэф?

13.01.2020 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 13 января, сборная Беларуси проведет решающую встречу на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. В 20:15 по белорусском времени команда Юрия Шевцова встретится с Черногорией.

Прежде команды встречались четыре раза. В трех матчах победу одерживала Беларусь. Отметим, что в среднем в черногорские ворота залетало по 29,5 мячей. Трижды белорусы набирали более 29 очков.

Букмекерская контора «Париматч» принимает ставки на голы сборной Беларуси. На ИТБ 28.5 установлен коэффициент 1.94. На противоположный исход предлагают 1.80.

Напомним, БК «Париматч» страхует первую ставку своих новых клиентов и в случае неудачи возвращает до 50 BYN.

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 13 января, сборная Беларуси проведет решающую встречу на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу.
 
Новости дня
Новости спорта
 
KazFootball.kz: Эбонг подписал контракт с «Астаной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика