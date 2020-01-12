Беларусь всегда результативна в матчах с Черногорией. Пробьют тотал за хороший кэф?

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 13 января, сборная Беларуси проведет решающую встречу на предварительном этапе чемпионата Европы по гандболу. В 20:15 по белорусском времени команда Юрия Шевцова встретится с Черногорией.

Прежде команды встречались четыре раза. В трех матчах победу одерживала Беларусь. Отметим, что в среднем в черногорские ворота залетало по 29,5 мячей. Трижды белорусы набирали более 29 очков.

Букмекерская контора «Париматч» принимает ставки на голы сборной Беларуси. На ИТБ 28.5 установлен коэффициент 1.94 . На противоположный исход предлагают 1.80 .

Напомним, БК «Париматч» страхует первую ставку своих новых клиентов и в случае неудачи возвращает до 50 BYN .