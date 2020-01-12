|
Динара Алимбекова: «Попросила отправить меня на Кубок IBU, чтобы там вернуть уверенность в себе»
13.01.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка по биатлону
«Мои неприятности после падения в спринте продолжились и в субботу. Вновь упала, правда, на разминке, но на сей раз порвала термобелье, сильно ушиблась…
Перед эстафетой я поехала на разминку одной из первых, понимая, что по такому снегу надо много раз успеть до старта пройти этот коварный вираж на спуске, чтобы приноровиться к его особенностям. А в результате там оказался чистый лед, к чему не была готова. Меня занесло, случилось падение, нога до сих пор немного болит. А самое неприятное — рождение страха.
А тут еще во время пристрелки спуск закрыли, и не было возможности потренироваться, вернуть уверенность. Потом и вовсе объявили, что вираж спрямляют, и это также обеспокоило фактом неизвестности. А раз так, то на первом круге соперницы, что ехали передо мной, страховались, тормозили, и все мы теряли скорость. Так уже на выкате образовался просвет от лидеров. Но… я очень боялась, много времени теряя на спуске.
Очень досадно, что не получается сделать то, на что я способна. Бегу не в полную силу, стреляю с промахами, хотя в эстафете со «стойкой» справилась хорошо. Зато финишный круг дался очень тяжело…
У кого-то ведь сейчас самочувствие очень хорошее, но у меня нет нормальных кондиций. В общем, при общении с тренерами попросила отправить меня на этап Кубка IBU, чтобы там вернуть уверенность, точную стрельбу. Есть у меня такое желание. Может, на Кубке мира я многого требую от себя, чрезмерно волнуюсь? Но все решат наставники. А то, что в эстафете финишировали восьмыми — молодец Лена Кручинкина. Верю, что эстафета у нас в этом сезоне сложится», — сказала Алимбекова.
Отметим, что 24-летняя спортсменка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова рассказала о своем самочувствии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)