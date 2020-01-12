ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Динара Алимбекова: «Попросила отправить меня на Кубок IBU, чтобы там вернуть уверенность в себе»

13.01.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова рассказала о своем самочувствии.

«Мои неприятности после падения в спринте продолжились и в субботу. Вновь упала, правда, на разминке, но на сей раз порвала термобелье, сильно ушиблась…

Перед эстафетой я поехала на разминку одной из первых, понимая, что по такому снегу надо много раз успеть до старта пройти этот коварный вираж на спуске, чтобы приноровиться к его особенностям. А в результате там оказался чистый лед, к чему не была готова. Меня занесло, случилось падение, нога до сих пор немного болит. А самое неприятное — рождение страха.

А тут еще во время пристрелки спуск закрыли, и не было возможности потренироваться, вернуть уверенность. Потом и вовсе объявили, что вираж спрямляют, и это также обеспокоило фактом неизвестности. А раз так, то на первом круге соперницы, что ехали передо мной, страховались, тормозили, и все мы теряли скорость. Так уже на выкате образовался просвет от лидеров. Но… я очень боялась, много времени теряя на спуске.

Очень досадно, что не получается сделать то, на что я способна. Бегу не в полную силу, стреляю с промахами, хотя в эстафете со «стойкой» справилась хорошо. Зато финишный круг дался очень тяжело…

У кого-то ведь сейчас самочувствие очень хорошее, но у меня нет нормальных кондиций. В общем, при общении с тренерами попросила отправить меня на этап Кубка IBU, чтобы там вернуть уверенность, точную стрельбу. Есть у меня такое желание. Может, на Кубке мира я многого требую от себя, чрезмерно волнуюсь? Но все решат наставники. А то, что в эстафете финишировали восьмыми — молодец Лена Кручинкина. Верю, что эстафета у нас в этом сезоне сложится», — сказала Алимбекова.

Отметим, что 24-летняя спортсменка вошла в состав сборной Беларуси на 5 этап Кубка мира, который на этой неделе пройдет в немецком Рупольдинге.

Кубок мира. Спринт. Алимбекова упала на первом круге и промахнулась 4 раза на лежке

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова рассказала о своем самочувствии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Вайтюховский: «У нас будет много новичков. Скитов остается в «Витебске»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика