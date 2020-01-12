Динара Алимбекова: «Попросила отправить меня на Кубок IBU, чтобы там вернуть уверенность в себе»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о своем самочувствии.

«Мои неприятности после падения в спринте продолжились и в субботу. Вновь упала, правда, на разминке, но на сей раз порвала термобелье, сильно ушиблась…

Перед эстафетой я поехала на разминку одной из первых, понимая, что по такому снегу надо много раз успеть до старта пройти этот коварный вираж на спуске, чтобы приноровиться к его особенностям. А в результате там оказался чистый лед, к чему не была готова. Меня занесло, случилось падение, нога до сих пор немного болит. А самое неприятное — рождение страха.

А тут еще во время пристрелки спуск закрыли, и не было возможности потренироваться, вернуть уверенность. Потом и вовсе объявили, что вираж спрямляют, и это также обеспокоило фактом неизвестности. А раз так, то на первом круге соперницы, что ехали передо мной, страховались, тормозили, и все мы теряли скорость. Так уже на выкате образовался просвет от лидеров. Но… я очень боялась, много времени теряя на спуске.

Очень досадно, что не получается сделать то, на что я способна. Бегу не в полную силу, стреляю с промахами, хотя в эстафете со «стойкой» справилась хорошо. Зато финишный круг дался очень тяжело…

У кого-то ведь сейчас самочувствие очень хорошее, но у меня нет нормальных кондиций. В общем, при общении с тренерами попросила отправить меня на этап Кубка IBU, чтобы там вернуть уверенность, точную стрельбу. Есть у меня такое желание. Может, на Кубке мира я многого требую от себя, чрезмерно волнуюсь? Но все решат наставники. А то, что в эстафете финишировали восьмыми — молодец Лена Кручинкина. Верю, что эстафета у нас в этом сезоне сложится», — сказала Алимбекова.

Отметим, что 24-летняя спортсменка вошла в состав сборной Беларуси на 5 этап Кубка мира, который на этой неделе пройдет в немецком Рупольдинге.

Кубок мира. Спринт. Алимбекова упала на первом круге и промахнулась 4 раза на лежке