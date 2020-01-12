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Дакар-2020. Этап 8. Вязович занял шестое место и проигрывает больше часа в общем зачете
13.01.2020 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ралли Дакар
13 января 2020 года
Этап 8
Для мотоциклов и квадрациклов этап был отменен из-за гибели Паулу Гонсалвеша
Внедорожники
1. Матье Серрадури (Франция, «Багги») – 3:48.23
2. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +4.04
3. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +6.09
…21. Александр Доросинский (Россия, «Мини») +28.18
Положение после этапа 8
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 31:56.52
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +6.40
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +13.09
…13. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +3:10.51
…16. Александр Доросинский (Россия, «Мини») +4:05.49
Мотовездеходы SSV
1. Рейнальдо Варела (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:50.48
2. Франциско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +0.22
3. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +7.21
…4. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +8.17
…18. Илья Русс (Россия, «Кан-Ам») +40.01
Положение после этапа 6
1. Кейси Кьюри (США, «Кан-Ам») – 39:47.37
2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +15.40
3. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +34.29
...22. Илья Русс (Россия, «Кан-Ам») +13:54.24
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 4:24.58
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +5.54
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Прага») +9.06
6. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +18.38
10. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +25.36
14. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +39.30
Положение после этапа 8
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») – 34:31.43
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +27.06
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +1:05.17
8. Алексей Вишневский (Беларусь, «МАЗ») +4:15.30
11. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +5:15.37
Ни этапа без чудес — белорусскому экипажу пришлось руками копать себе дорогу, чтобы продолжить гонку
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Ралли Дакар 13 января 2020 года Этап 8 Для мотоциклов и квадрациклов этап был отменен из-за гибели Паулу Гонсалвеша Внедорожники 1.
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