Антон Кушнир: «Олимпийским чемпионам не помешала бы поддержка на пенсии. В России это так называемая «путинка» – 1000 долларов в месяц»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион Антон Кушнир считает, что олимпийским чемпионам требуется финансовая поддержка на пенсии.

– Недавно разговаривал с олимпийскими чемпионами, в том числе из соседних стран о том, как им живется после окончания спортивной карьеры. В России и Украине есть поддержка, в России это так называемая «путинка» – чемпион получает ее ежемесячно, выходя на пенсию. В Украине она тоже есть. Мы думали и у нас собирать подписи для создания петиции по данному вопросу. Хочется, чтобы и в нашей стране была поддержка олимпийских чемпионов. Разговоры велись, вроде все за, но пока ничего не двигается.

Это ведь не только поддержка чемпионов, это стимул для молодых, чтобы они понимали – в будущем у них есть страховка. Ведь те, кто становится олимпийскими чемпионами, понимают, что после пьедестала их ждет вечная работа на медикаменты. И такая поддержка на госуровне – хороший стимул для спортсменов, которые могут взойти на пьедестал.

- Какая сумма, на твой взгляд, была бы достаточной?

– В России, если не ошибаюсь, это порядка тысячи долларов в месяц, а Украине – порядка 500. У нас не так много олимпийских чемпионов.

- Знаешь, как народ рассуждает: «Он же олимпийский чемпион, ему 150 тысяч долларов за медаль дали, квартиру дали. А он пожизненное обеспечение хочет…»

– Я сейчас говорю, скорее, не о себе, а о тех чемпионах, которым трудно зарабатывать, которые болеют и уходят из жизни. Не так много у нас олимпийских чемпионов, и страна могла бы их поддержать. Да, она немало делает для олимпийских чемпионов. Но это, скорее, даже психологическая поддержка, чтобы спортсмены знали, ради чего пашут, тратят силы и здоровье.

Когда стоишь на олимпийском пьедестале, кажется, что это успех, максимум возможного. А потом спускаешься и начинаешь думать о простых земных вещах. И если эту поддержку создать, мы сможем, не пряча глаза, сказать молодым, что их ждет достойная подушка безопасности, – сказал Кушнир.

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