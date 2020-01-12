Евро-2020. Беларусь против Черногории

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на гандбольном чемпионате Европы сборная Беларуси играет со сборной Черногории в рамках заключительного тура предварительного раунда.

Для выхода в основной раунд белорусам достаточно не проиграть.

Черногория – Беларусь – 2:2 (1 тайм)

13 января, 20:15

Трансляция: «Беларусь 5»

Сербия – Хорватия

13 января, 22:30

Группа «А»: Хорватия – 4 очка (2 матча), Беларусь – 2 (2), Черногория – 2 (2), Сербия – 0 (2).

Для выхода в следующий раунд нашей команде достаточно не проиграть.