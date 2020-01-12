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Евро-2020. Беларусь против Черногории
13.01.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на гандбольном чемпионате Европы сборная Беларуси играет со сборной Черногории в рамках заключительного тура предварительного раунда.
Для выхода в основной раунд белорусам достаточно не проиграть.
Черногория – Беларусь – 2:2 (1 тайм)
13 января, 20:15
Трансляция: «Беларусь 5»
Сербия – Хорватия
13 января, 22:30
Группа «А»: Хорватия – 4 очка (2 матча), Беларусь – 2 (2), Черногория – 2 (2), Сербия – 0 (2).
Для выхода в следующий раунд нашей команде достаточно не проиграть.
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Сегодня на гандбольном чемпионате Европы сборная Беларуси играет со сборной Черногории в рамках заключительного тура предварительного раунда.
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