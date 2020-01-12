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Руководители «Барсы» сказали Вальверде, что расторгнут контракт

13.01.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, скорее всего, в ближайшее время покинет свой пост.

По данным Catalunya Radio, на сегодняшней встрече руководители «Барсы» уведомили специалиста, что расторгнут с ним контракт. Детали уже обсуждаются с его агентом.

Журналист ESPN Мои Льоренс отмечает, что вещи Вальверде на базе уже собраны. Завтра он попрощается с командой и своим штабом.

Ранее экс-хавбек «Барселоны» Хави отказался возглавить команду сейчас. «Барса» рассматривает несколько кандидатов, включая Маурисио Почеттино.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, скорее всего, в ближайшее время покинет свой пост.
 
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