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Драфт НХЛ-2020. Лафренье – первый среди игроков, выступающих в Северной Америке. Усов – 63-й, Оксентюк – 79-й, Соловьев – 119-й
13.01.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке, перед драфтом НХЛ-2020.
Первое место занял нападающий Алексис Лафренье. В список полевых игроков, выступающих в Северной Америке, попали три белоруса.
1. н. Алексис Лафренье («Римуски», Канада)
2 н. Куинтон Байфилд («Садбери», Канада)
3. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», Канада)
63. н. Илья Усов («Принс-Альберт», Беларусь)
79. н Евгений Оксентюк («Флинт», Беларусь)
119. з. Илья Соловьев («Сагино Спирит», Беларусь)
Отметим, что в текущем сезоне Усов провел 37 матчей за «Райдерс», в которых отметился 32 (14+18) очками при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа.
18-летний Оксентюк в этом сезоне OHL сыграл 34 матча и набрал в них 47 (20+27) очков при показателе полезности «+6» и 39 минутах штрафа.
В 32 матчах за свою команду Соловьев набрал 32 (3+29) очка при показателе полезности «+15» и 31 минуте штрафа
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Драфт НХЛ-2020. Лафренье – первый среди игроков, выступающих в Северной Америке. Усов – 63-й, Оксентюк – 79-й, Соловьев – 119-й
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке, перед драфтом НХЛ-2020.
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