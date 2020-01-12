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Драфт НХЛ-2020. Лафренье – первый среди игроков, выступающих в Северной Америке. Усов – 63-й, Оксентюк – 79-й, Соловьев – 119-й

13.01.2020 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке, перед драфтом НХЛ-2020.

Первое место занял нападающий Алексис Лафренье. В список полевых игроков, выступающих в Северной Америке, попали три белоруса.

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», Канада)

2 н. Куинтон Байфилд («Садбери», Канада)

3. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», Канада)

63. н. Илья Усов («Принс-Альберт», Беларусь)

79. н Евгений Оксентюк («Флинт», Беларусь)

119. з. Илья Соловьев («Сагино Спирит», Беларусь)

Отметим, что  в текущем сезоне Усов провел 37 матчей за «Райдерс», в которых отметился 32 (14+18) очками при показателе полезности «+4» и 23 минутах штрафа.

18-летний Оксентюк в этом сезоне OHL сыграл 34 матча и набрал в них 47 (20+27) очков при показателе полезности «+6» и 39 минутах штрафа.

В 32 матчах за свою команду Соловьев набрал 32 (3+29) очка при показателе полезности «+15» и 31 минуте штрафа

 

 
 
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов, выступающих в Северной Америке, перед драфтом НХЛ-2020.
 
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