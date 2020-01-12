Виталий Жуковский: «Появились агенты. В итоге ни один из игроков, которых мы приглашали на просмотр из первой лиги, не приехал»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский рассказал о трансферной компании клуба.

– Почему решили начинать подготовку двумя группами?

– Мы изначально хотели выйти 20 января. Но где-то три месяца назад я принял решение сделать это в таком формате: хотелось посмотреть много ребят из первой лиги не из топовых команд, которых мы вместе с помощниками отслеживали в предыдущем сезоне. Было достаточное количество кандидатов, с которыми хотели познакомиться и посмотреть на них в деле. Было одно условие – игроки не старше 1998 года рождения.

И здесь была моя ошибка, так как не подрасчитал рынок, который сейчас у нас существует (улыбается). Время изменилось, все уже не так просто. Появились агенты, фамилий которых я даже не знал. В итоге ни один из футболистов, которых мы приглашали на просмотр из первой лиги, не приехал. У всех начали выступать агенты и говорить, что нужна конкретика. Конкретика в данном случае – это контракт. Под эту марку агенты начали предлагать своих игроков другим командам и говорить, что ими интересуется «Ислочь» – и клубы высшей лиги пригласили к себе некоторых футболистов.

Дошло до того, что в регионах, где базируются эти команды, люди ходили «на верх» и говорили, что нужно продлевать контракт с игроком, так как им интересуется «Ислочь» (улыбается). Но мы рады, что прошерстили рынок первой лиги. Возможно, за счет профсоюза сделали для этих ребят трамплин, который поможет им или уже помог попасть в хороший клуб.

В новом сезоне планируют увеличить количество игроков в заявке. Из них должно быть определенное количество молодых ребят. Надеюсь, что кто-то из наших дублеров себя проявит в тренировочном процессе и ближайших товарищеских матчах. Тогда мы оставим их в обойме главной команды. А кого-то из старших дублеров, возможно, попытаемся трудоустроить в другие клубы. В общем, начинаем подготовку. В ближайшее время проведем несколько контрольных матчей, в которых будем просматривать новых игроков и наблюдать, как наша молодежь выглядит на фоне старших, – сказал Жуковский .