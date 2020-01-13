Виталий Жуковский: «Что же касается независимости страны, то я двумя, тремя руками за. Под кого-то ложиться – нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Щурко порассуждал о независимости Беларуси на фоне разговоров про интеграцию нашей страны с Россией.

– Но ты-то сам себя сделал. Ввел в оборот отечественного футбола понятие «пидорги».

– Это был эмоциональный порыв, потому что я такой человек. В тот момент не думал, как правильно выразиться. И уж точно не собирался выступать в роли комиссара Каттани, разоблачая криминальные цепочки. Но народу зашло...

– Да, это дело такое... Вот, например, Леша Бага. Помог бате Валика Белькевича с памятником сыну. Респект. А потом как-то невразумительно – ни нашим, ни вашим – ответил на вопрос насчет потенциального слияния Беларуси и России . Ине зашло...

– Есть люди политичные, есть аполитичные. Себя скорее отношу к последним. Но любое мнение уважаю. Потому что есть разные ситуации. Меня, например, жизнь побросала. Я ведь не только на строительном рынке работал, но и грузчиком был, коробки делал на фабрике, где производили мороженое «Гоша». Отработал полтора месяца и пошел к директору, взял его за грудки: «Где деньги?» А тот, хороший человек, посоветовал: «Дружище, ты лучше уходи отсюда, денег здесь нет и не будет». Послушал его, ушел. А другие потом еще четыре месяца бесплатно работали и все равно ничего не получили. И у меня на этом фоне складывалось впечатление, что жизнь ужасная, государство плохое и вообще никаких проблесков не видно. Потом пошел работать на рынок и ситуация улучшилась.

Заплатил условный налог и зарабатывай. Никто тебя не трогает. Сейчас живу в центре города, хорошая работа. И не могу сказать, что мне плохо. То же самое касается мнения людей. Они находятся в разных весовых категориях. У кого-то все плохо, и он загоняется из-за этого. У меня никогда такого не было. Ни разу не кричал за столом, как все должно быть на самом деле и с кем нам надо соединяться, а от кого отсоединяться. Если мне плохо на одной работе, ищу другую, в которой можно проявить себя. И когда это получается, я доволен собой и тем, что происходит вокруг.

Что же касается независимости страны, то я двумя, тремя руками за. Мы немаленькая и самодостаточная страна, которая в состоянии вырулить в этом бушующем море в одиночку. Я за то, чтобы мы со всеми дружили, но под кого-то ложиться – нет, – сказал Жуковский.