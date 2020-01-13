ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Жуковский: «Что же касается независимости страны, то я двумя, тремя руками за. Под кого-то ложиться – нет»

14.01.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Щурко порассуждал о независимости Беларуси на фоне разговоров про интеграцию нашей страны с Россией.

– Но ты-то сам себя сделал. Ввел в оборот отечественного футбола понятие «пидорги».

– Это был эмоциональный порыв, потому что я такой человек. В тот момент не думал, как правильно выразиться. И уж точно не собирался выступать в роли комиссара Каттани, разоблачая криминальные цепочки. Но народу зашло...

– Да, это дело такое... Вот, например, Леша Бага. Помог бате Валика Белькевича с памятником сыну. Респект. А потом как-то невразумительно – ни нашим, ни вашим – ответил на вопрос насчет потенциального слияния Беларуси и России. Ине зашло...

– Есть люди политичные, есть аполитичные. Себя скорее отношу к последним. Но любое мнение уважаю. Потому что есть разные ситуации. Меня, например, жизнь побросала. Я ведь не только на строительном рынке работал, но и грузчиком был, коробки делал на фабрике, где производили мороженое «Гоша». Отработал полтора месяца и пошел к директору, взял его за грудки: «Где деньги?» А тот, хороший человек, посоветовал: «Дружище, ты лучше уходи отсюда, денег здесь нет и не будет». Послушал его, ушел. А другие потом еще четыре месяца бесплатно работали и все равно ничего не получили. И у меня на этом фоне складывалось впечатление, что жизнь ужасная, государство плохое и вообще никаких проблесков не видно. Потом пошел работать на рынок и ситуация улучшилась.

Заплатил условный налог и зарабатывай. Никто тебя не трогает. Сейчас живу в центре города, хорошая работа. И не могу сказать, что мне плохо. То же самое касается мнения людей. Они находятся в разных весовых категориях. У кого-то все плохо, и он загоняется из-за этого. У меня никогда такого не было. Ни разу не кричал за столом, как все должно быть на самом деле и с кем нам надо соединяться, а от кого отсоединяться. Если мне плохо на одной работе, ищу другую, в которой можно проявить себя. И когда это получается, я доволен собой и тем, что происходит вокруг.

Что же касается независимости страны, то я двумя, тремя руками за. Мы немаленькая и самодостаточная страна, которая в состоянии вырулить в этом бушующем море в одиночку. Я за то, чтобы мы со всеми дружили, но под кого-то ложиться – нет, – сказал Жуковский.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Щурко порассуждал о независимости Беларуси на фоне разговоров про интеграцию...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Волна» объявила главного тренера: им стал Вадим Беленко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика