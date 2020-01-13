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В Борисове состоялся турнир по мини-футболу, посвященный «Дню спасателя»

14.01.2020 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Участие в турнире приняли 8 команд: команда Ветеранов Борисовского райисполкома, Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, Борисовского РУВД, команда северно-западного оперативного командования, 72-го объединенного учебного центра Министерства обороны Республики Беларусь, Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, Борисовского отдела департамента охраны, исправительной колонии №14.

Турнир начался с построения всех участников, которых, в свою очередь, поприветствовал начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Николаевич Пикуза, пожелав всем удачи. Борьба за первое, второе и третье место была жаркая, почти как на профессиональных соревнованиях. По итогам турнира третье место заняла команда Борисовского отдела департамента охраны, второе заслуженное место заняла команда борисовских спасателей, а победителями стали представители Борисовского РУВД. Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Борисовского горрайотдела по ЧС Владимир Владимирович Дакуко вручил победителям кубки, грамоты и ценные призы, поблагодарил участников за красивую и вдохновенную игру. Участники же, в свою очередь, поздравили спасателей с приближающимся профессиональным праздником.

https://minobl.mchs.gov.by/novosti/293595/

 
 
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10 и 11 января в «Физкультурно-оздоровительном центре» города Борисова состоялся товарищеский турнир по мини-футболу, посвященный Дню спасателя.
 
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