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«Динамо» пропустило 16 шайб в 4 последних матчах. На 4 гола ЦСКА – кэф почти 2!
14.01.2020 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 14 января, минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведет матч в гостях у ЦСКА. Поединок начнется в 19:30.
В четырех последних матчах «зубры» пропустили 16 шайб (СКА – 4, «Куньлунь» – 5, «Витязь» – 2, «Спартак» – 5). При этом ЦСКА является самой результативной командой КХЛ – москвичи оформили 142 гола в 47 матчах.
Напомним,
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