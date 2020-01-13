«Динамо» пропустило 16 шайб в 4 последних матчах. На 4 гола ЦСКА – кэф почти 2!

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 14 января, минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведет матч в гостях у ЦСКА. Поединок начнется в 19:30.

В четырех последних матчах «зубры» пропустили 16 шайб (СКА – 4, «Куньлунь» – 5, «Витязь» – 2, «Спартак» – 5). При этом ЦСКА является самой результативной командой КХЛ – москвичи оформили 142 гола в 47 матчах.

Букмекерская компания FavBet принимает ставки на количество шайб «армейцев». На исход ИТБ 4.0 на ЦСКА предлагают коэффициент 1.96 .





Напомним, БК FavBet предлагает своим новым клиентам сделать ставку без риска – букмекер вернет до 20 BYN , если первая ставка окажется неудачной.