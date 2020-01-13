Минское «Динамо» расторгло контракт с Гавриловичем

Источник материала: Tribuna.com

По соглашению сторон расторгнут контракт с защитником минского Алексеем Гавриловичем.

Динамовский воспитанник вернулся в родной клуб летом 2018-го года и за это время принял участие в 44-х матчах, в которых заработал шесть результативных баллов (3+3)

«ФК «Динамо-Минск» благодарит Алексея Гавриловича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в сообщении «Динамо».

Напомним, перед началом прошлого сезона Гаврилович был переведен в дубль клуба. Сообщалось о том, что футболист мог нарушать режим .

Через некоторое время футболист вернулся в основную команду.