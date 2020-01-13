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Минское «Динамо» расторгло контракт с Гавриловичем

14.01.2020 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По соглашению сторон расторгнут контракт с защитником минского «Динамо» Алексеем Гавриловичем.

Динамовский воспитанник вернулся в родной клуб летом 2018-го года и за это время принял участие в 44-х матчах, в которых заработал шесть результативных баллов (3+3)

«ФК «Динамо-Минск» благодарит Алексея Гавриловича за сотрудничество и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в сообщении «Динамо».

Напомним, перед началом прошлого сезона Гаврилович был переведен в дубль клуба. Сообщалось о том, что футболист мог нарушать режим.

Через некоторое время футболист вернулся в основную команду.

 
Теги: Минск
 
 
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По соглашению сторон расторгнут контракт с защитником минского «Динамо» Алексеем Гавриловичем.
 
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