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Руководство Могилева создало клуб «Днепр-Могилев». Он начнет сезон-2020 в одной из белорусских лиг

14.01.2020 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководство Могилева приняло решение создать новый клуб.

«В связи с тем, что футбольный клуб «Дняпро» больше не будет участвовать в чемпионате Беларуси руководством города было принято решение создать новый футбольный клуб под названием «Днепр-Могилев», который и будет защищать честь Могилева на республиканской арене», – сообщает пресс-служба новой команды.

Также в новом футбольном клубе произошло объединение двух детских школ: СДЮШОР №7 и ДЮСШ «Днепр».

Сегодня основная команда официально вышла из отпуска и провела первую тренировку на поле могилевского крытого манежа. Сейчас идет формирование состава, который в основном будет состоять из воспитанников могилевского футбола. В скором времени должен решиться вопрос о том, в какой лиге будет выступать «Днепр-Могилев». Ранее сообщалось, что команда начнет пусть со второй лиги.

Известно, что в тренерском штабе новой команды будут работать Евгений Молчан, Владимир Пригодич и Руслан Симоненко.

Кроме того, сейчас идет разработка логотипа футбольного клуба и его официального сайта.

 
Теги: Могилев
 
 
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