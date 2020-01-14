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Китайский «ОРДЖИ» Есаулова выиграл у МХК «Динамо» первый матч в МХЛ, играя в 6 защитников и 3 нападающих
14.01.2020 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«ОРДЖИ Юниор» обыграл МХК «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата
Китайская команда под руководством белорусского специалиста Евгения
Отметим, что на матч с
18-летний голкипер китайской команды Ростислав Зиновенко отразил все 49 бросков в створ ворот.
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Китайский «ОРДЖИ» Есаулова выиграл у МХК «Динамо» первый матч в МХЛ, играя в 6 защитников и 3 нападающих
«ОРДЖИ Юниор» обыграл МХК «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата МХЛ.
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