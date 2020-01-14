Китайский «ОРДЖИ» Есаулова выиграл у МХК «Динамо» первый матч в МХЛ, играя в 6 защитников и 3 нападающих

Источник материала: Tribuna.com

«ОРДЖИ Юниор» обыграл МХК «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата .

Китайская команда под руководством белорусского специалиста Евгения Есаулова впервые победила в 47-й игре сезона. До этого клуб уступил во всех 46 матчах и не набрал ни одного очка.

Отметим, что на матч с в составе «ОРДЖИ» было всего 9 полевых игроков – 6 защитников и 3 нападающих.

18-летний голкипер китайской команды Ростислав Зиновенко отразил все 49 бросков в створ ворот.