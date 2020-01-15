«Могилев» – «Пинские ястребы»: соперники забросили 10 шайб на двоих

Источник материала: Полесская правда



Команды снова выдали сумасшедший матч в Могилеве – и снова на коне были хозяева. Хотя поначалу у «львов» игра совсем не клеилась – пинчане забросили быструю шайбу и долго вели в счете. При этом гости могли и удвоить преимущество, но против этого был Владислав Карачун, совершивший прекрасное спасение.

Могилевчане не могли забросить Хмызу 30 минут. Но затем случилось роковое большинство, в котором хозяева замучили «ястребов» и Иван Коташенко сравнял счет классном броском в верхний угол.

После этого эпизода пинчане выключились. Еще до второго перерыва хозяева успели забросить пять раз – не помогла гостям и замена вратаря на Артема Шпилева. После паузы могилевчан тоже было не остановить. «Львы» разрывали оборону гостей, часто выпадали «2 в 1» и «3 в 2» и довели разницу до неприличной – 8:1. Лишь слегка подсластил горькую пинскую пилюлю гол защитника Габруся.

Могилевчане отрываются в турнирной таблице от «Химика» с «Брестом» и продолжают преследовать непримиримого оршанского соперника.

Могилев – Пинские ястребы – 8:2 (0:1, 5:0, 3:1)

Дмитрий Саяпин, главный тренер «Пинских ястребов»:

– Тяжелое поражение. Всю ответственность за него беру на себя. Команду соперника с победой. Хорошая игра от «Могилева». Мы отправляемся дальше в поездку.

– Не пожалели, что во втором периоде поменяли Хмыза?

– Нет. По вратарям у нас есть определенный план – и мы стараемся его придерживаться.

Дмитрий Рыльков, главный тренер «Могилева»:

– Команду и болельщиков с победой. По игре: тяжелый первый период в плане движения. Мы почему-то мало втыкались, хотя не сказал бы, что у нас было мало моментов для гола. В перерыве поговорили, определились с тем, чего нам не хватало для взятия ворот. Второй период стал показательным. Нанесли во второй трети 30 бросков, выжали из них максимум, который позволил соперник. Ну и на третий период вышли для того, чтобы довести игру до победы и порадовать болельщиков.

Стоит отдать должное «ястребам». Они огрызались, создавали моменты, играли до конца и не опускали руки. Здорово, что мы реализовали свои моменты. Всех с победой, готовимся дальше!