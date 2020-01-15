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Аделаида (WTA). 1/4 финала. Соболенко сыграет с Халеп

15.01.2020 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/4 финала турнира в Аделаиде Симона Халеп сыграет с Ариной Соболенко.

Сетка турнира здесь.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

13 – 18 января 2020

International

Призовой фонд – 782 900 долларов

Открытые корты, хард

1/4 турнира

Арина Соболенко (Беларусь)  Симона Халеп (Румыния)
4:3
Дата проведения
16 января, 05.39
Онлайн матча

Даяна Ястремская (Украина)  Донна Векич (Хорватия)
6:4|6:3
Дата проведения
16 января, 03.39
Онлайн матча

Белинда Бенчич (Швейцария)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
16 января, 08.30
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
16 января, 11.00
Онлайн матча

 
 
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В 1/4 финала турнира в Аделаиде Симона Халеп сыграет с Ариной Соболенко.
 
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