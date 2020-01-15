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Аделаида (WTA). 1/4 финала. Соболенко сыграет с Халеп
15.01.2020 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/4 финала турнира в Аделаиде Симона Халеп сыграет с Ариной Соболенко.
Сетка турнира
Adelaide International
Аделаида, Австралия
13 – 18 января 2020
International
Призовой фонд – 782 900 долларов
Открытые корты, хард
1/4 турнира
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В 1/4 финала турнира в Аделаиде Симона Халеп сыграет с Ариной Соболенко.
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