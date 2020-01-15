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Начальник «Славии»: «Чемпионат в этом году начинается как-то непривычно рано. Первые игры, я думаю, будут 19 марта»

15.01.2020 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник мозырской «Славии» Юрий Савченко сообщил о раннем старте чемпионата 2020 года.

«Чемпионат в этом году начинается как-то непривычно рано. Первые игры чемпионата, я думаю, будут 19 марта», – сказал Савченко в эфире передачи «Футбольное обозрение».

Отметим, что в опубликованных ранее вариантах цифровых календарей на сезон-2020 начало чемпионата планировалось на 3 апреля.

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Начальник мозырской «Славии» Юрий Савченко сообщил о раннем старте чемпионата 2020 года.
 
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