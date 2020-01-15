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Начальник «Славии»: «Чемпионат в этом году начинается как-то непривычно рано. Первые игры, я думаю, будут 19 марта»
15.01.2020 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник мозырской
«Чемпионат в этом году начинается как-то непривычно рано. Первые игры чемпионата, я думаю, будут 19 марта», – сказал Савченко в эфире передачи «
Отметим, что в опубликованных ранее вариантах цифровых календарей на сезон-2020 начало чемпионата планировалось на 3 апреля.
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