Начальник «Славии»: «Чемпионат в этом году начинается как-то непривычно рано. Первые игры, я думаю, будут 19 марта»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник мозырской Юрий Савченко сообщил о раннем старте чемпионата 2020 года.

«Чемпионат в этом году начинается как-то непривычно рано. Первые игры чемпионата, я думаю, будут 19 марта», – сказал Савченко в эфире передачи « Футбольное обозрение ».

Отметим, что в опубликованных ранее вариантах цифровых календарей на сезон-2020 начало чемпионата планировалось на 3 апреля.