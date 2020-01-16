Никита Вайлупов: «Большинство людей в Беларуси в нас не верит. Ну и пожалуйста, никто никого не заставляет. Мы хотим стать чемпионами»

Источник материала: Tribuna.com

Крайний сборной Беларуси Никита Вайлупов заявил, что команда настроена выиграть чемпионат Европы.

– Шевцов недавно давал интервью и сказал следующее: «Мы хотим стать чемпионами, а журналисты пускай говорят и спекулируют». Беларусь намерена стать чемпионом?

– Когда вы задали вопрос, сами улыбнулись. Тоже не верите в нас? Уверен, большинство людей в Беларуси в нас не верит. Ну и пожалуйста, никто никого не заставляет. А любой спортсмен всегда должен ставить максимальные задачи. И это нормально. Да, мы хотим стать чемпионами. Зачем говорить о том, что мы проиграем тем и тем. Нужно выходить на площадку с внутренней уверенностью в себе. И если мы будем верить друг в друга, то почему бы как единому кулаку не ударить?

Журналисты скептически относятся к словам Шевцова. А я в это верю. Почему мы не можем выиграть, замахнуться на это? Если мы начали уже об этом говорить – это большое дело. Нужно идти дальше. А по поводу того, что в нас многие не верят, мы можем заставить поменять мнение людей, только показывая результаты, – сказал Вайлупов.