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АПЛ опередила Бундеслигу на 2 млрд евро по выручке в 2018 году, Ла Лига – 3-я
16.01.2020 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.
Согласно данным, выручка клубов английской Премьер-лиги составила более 5,4 млрд евро, это лучший показатель в Европе. Клубы Бундеслиги и Ла Лиги показали практически равную выручку – 3,156 млрд и 3,145 млрд евро соответственно. Выручка клубов итальянского топ-дивизиона – 2,307 млрд евро, клубов Лиги 1 – 1,694 млрд.
В целом выручка клубов топ-20 чемпионатов Европы в 2018 году составила 21 млрд евро (рост 5% по сравнению с 2017-м), при этом 10 млрд (49%) пришлось на 30 клубов.
Отмечается, что выручка от реализации домашних телеправ выросла на 40%, а от реализации билетов – на 8%, что является лучшим показателем за 10 лет.
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УЕФА выпустил экономический отчет по итогам 2018 финансового года.
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