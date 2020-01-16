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Руденок, Риос, Бахар, Владислав Климович отправились на сбор в составе минского «Динамо»

16.01.2020 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, прямым рейсом авиакомпании Белавиа из Минска, делегация минского «Динамо» отправилась на первый тренировочный сбор в российский Сочи.

На сборе команда пробудет до 4 февраля, после чего вернется в Минск. Предварительно, на время сбора запланирован один спарринг, однако в программе работы могут быть изменения.

На первый сбор, команда отправилась в следующем составе:

Вратари: Максим Плотников, Константин Руденок, Денис Шпаковский;

Защитники: Владислав Лях, Алексей Риос, Кирилл Родионов, Никита Халимончик, Александр Чиж, Максим Швецов;

Полузащитники: Иван Бахар, Дмитрий Билоног, Данило, Никита Демченко, Михаил Козлов, Эдгар Олехнович;

Нападающие: Кирилл Вергейчик, Егор Зубович, Владислав Климович, Владислав Ложкин, Евгений Шикавка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, прямым рейсом авиакомпании Белавиа из Минска, делегация минского «Динамо» отправилась на первый тренировочный сбор в российский Сочи.
 
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