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Париматч-Экстралига. «Юность» принимает «Динамо-Молодечно», «Неман» в гостях у «Металлурга» и другие матчи

16.01.2020 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Париматч-Экстралига

Группа 1

Неман – Металлург Жлобин 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 19.00, «Ледовый дворец спорта Гродно»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Ремезов (Кислый, Левша)
2:0 – 26 Степанов ()
3:0 – 40 Туркин (Гришанов)
Вратари: Трус  Вербицкий, Бобарико.
Юность-Минск – Динамо Молодечно
Дата проведения
16 января, 19.00, «Чижовка-Арена»
Онлайн матча Видео
Шахтер Солигорск – Гомель
Дата проведения
16 января, 19.00, «Ледовый дворец спорта Солигорск»
Онлайн матча Видео

Группа 3

Бобруйск – Авиатор
Дата проведения
16 января, 19.00, «Бобруйск-Арена»
Онлайн матча Видео
Беларусь U18 – Витебск
Дата проведения
16 января, 19.00, «Ледовая арена Раубичи»
Онлайн матча Видео

Таблица Париматч-Экстралиги

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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