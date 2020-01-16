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Париматч-Экстралига. «Юность» принимает «Динамо-Молодечно», «Неман» в гостях у «Металлурга» и другие матчи
16.01.2020 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Париматч-Экстралига
Группа 1
Группа 3
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Париматч-Экстралига. «Юность» принимает «Динамо-Молодечно», «Неман» в гостях у «Металлурга» и другие матчи
Париматч-Экстралига Группа 1 Группа 3 Таблица Париматч-Экстралиги.
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