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Стась не может набрать очки в КХЛ 47 матчей подряд, у белоруса 61 игра без голов
16.01.2020 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась не может набрать очки в 47 матчах КХЛ подряд.
Также нападающий не забрасывает уже 61 игру кряду.
В этом сезоне Стась набрал 1 (0+1) очко в 48 играх. В прошлом сезоне у Стася было 6 (3+3) балов в 53 матчах.
Подробная статистика 31-летнего форварда
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Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась не может набрать очки в 47 матчах КХЛ подряд.
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