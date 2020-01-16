Стась не может набрать очки в КХЛ 47 матчей подряд, у белоруса 61 игра без голов

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась не может набрать очки в 47 матчах КХЛ подряд.

Также нападающий не забрасывает уже 61 игру кряду.

В этом сезоне Стась набрал 1 (0+1) очко в 48 играх. В прошлом сезоне у Стася было 6 (3+3) балов в 53 матчах.

Подробная статистика 31-летнего форварда здесь .