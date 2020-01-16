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Владимир Базанов: «АБФФ будет направлять максимальные усилия на отстранения от футбола тех, кто обманом пробует наживиться на любимой игре»
16.01.2020 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель
«
В случаях с футболистами, признавшими свою причастность к противоправным действиям, КДК уже вынес вердикт. Однако мы не исключаем, что после окончания судебного заседания, наши санкции могут быть ужесточены. Максимально сурово мы отнесемся и к тем гражданам, которые пытаются уйти от ответственности.
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Владимир Базанов: «АБФФ будет направлять максимальные усилия на отстранения от футбола тех, кто обманом пробует наживиться на любимой игре»
Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением об участника договорных матчей.
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