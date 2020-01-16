Владимир Базанов: «АБФФ будет направлять максимальные усилия на отстранения от футбола тех, кто обманом пробует наживиться на любимой игре»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением об участника договорных матчей.

« АБФФ категорически не приемлет любых махинаций на футбольном поле и вокруг него. Потому вместе с правоохранительными органами ведет активную борьбу против «договорняков». Поэтому наказания, основанные на наших футбольных законах, порой даже более суровы, чем судебные.

В случаях с футболистами, признавшими свою причастность к противоправным действиям, КДК уже вынес вердикт. Однако мы не исключаем, что после окончания судебного заседания, наши санкции могут быть ужесточены. Максимально сурово мы отнесемся и к тем гражданам, которые пытаются уйти от ответственности.

Подчеркну: АБФФ и далее будет направлять максимальные усилия на выявление договорных матчей и отстранения от футбола тех, кто обманом пробует наживиться на любимой игре», – заявил Базанов .