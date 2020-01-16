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Сучкову, Цветинскому и еще 15 лицам предъявлены обвинения в организации договорных матчей

16.01.2020 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В адрес АБФФ поступило представление от Следственного комитета Беларуси.

«По результатам расследования уголовного дела о манипулировании результатами отдельных матчей сезонов 2017 и 2018 обвинения предъявлены:

Ланько В.А., Боровицкому В.А. – за подкуп участников соревнований.

Козлову А.П., Горбачеву М.К., Лисице И.А., Сучкову А.В., Юдицкому А.И., Белявскому В.Г., Белявскому А.Г., Лебедеву Д.С., Голику В.А., Белявскому Е.Д., Прокопенко А.П., Цветинскому С.В., Штыгелю А.В., Теплову А.Л., Холодкову И.В., Тарликовскому А.В., Костежу А.В. – за прием денежного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований.

Кроме того, в ходе производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием и на основании закона об амнистии) прекращено уголовное преследование обвиняемых Зыля П.В., Шидловского Е.А, Корсака С.Н., Левицкого С.В., Бомбеля А.Г., Огара Верона Симона, Жукова А.В., Харитонова Д.А., Руденка А.В., Волкова З.В., Богунова Я.Г., Танько М.С., Гнедько С.А., Медведева Д.Т., Пырха С.А.

Также материалы проверки в отношении Айдова Д.М., являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории этого государства, выделены в отдельное производство», – говорится в документе.

Окончательное решение по санкциям в отношении фигурантов дела, а также полный список матчей, где присутствовало манипулирование результатами, комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам обнародует после завершения судебного процесса, сообщает пресс-служба АБФФ.

 
 
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В адрес АБФФ поступило представление от Следственного комитета Беларуси.
 
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