Николай Ходасевич: «В Солигорске «расчищают завалы». Плюс трансферы – по белорусским меркам, это же охренеть!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист порассуждал о перспективах «Шахтера» в новом сезоне.

– Что скажешь о «Шахтере», в котором тоже много перемен. Закончится ли бардак, о котором говорил покинувший команду капитан Рыбак?

– А никакого бардака сейчас и нет. В пригласили квалифицированного тренера Вернидуба. Его луганская «Заря» была долгоиграющим коллективом, дающим результат. Это подходит «Шахтеру». Тренер может выполнять задачи, имея средний подбор исполнителей.

При этом видим, что в Солигорске «расчищают завалы». Плюс трансферы – по белорусским меркам, это же охренеть! Начиная с опорной зоны, куда пришел Кендыш. Политевич в паре с Сачивко в центре обороны – это топ. Плюс Гутор. Плюс Бегунов для ротации на бровке. Пока очевидно комплектование качественными белорусскими игроками. Того самого бардака, когда пачками едут легионеры, еще нет. Хотя, может, скоро и поедут.

Год назад зимой я говорил, что «Шахтер» – главный претендент на чемпионство, и сейчас могу это повторить. Другое дело, как в Солигорске справятся с традиционными проблемами, когда они ломают сами себе ноги за два метра до финиша. Горняки должны были выигрывать прошлогоднюю гонку, но зачем-то решили устроить эту историю с Громыко. Потом «выключили» Бакая, не укомплектовались качественно летом. Но это проблемы руководства.

– Которое осталось тем же.

– Скажем дипломатично: с точки зрения кадрового потенциала «Шахтер» – одна из трех команд, которая поборется за титул. Если сумеет избавиться от прежних проблем, – сказал Ходасевич .