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Николай Ходасевич: «В Солигорске «расчищают завалы». Плюс трансферы – по белорусским меркам, это же охренеть!»
16.01.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
– Что скажешь о «Шахтере», в котором тоже много перемен. Закончится ли бардак, о котором говорил покинувший команду капитан Рыбак?
– А никакого бардака сейчас и нет. В
При этом видим, что в Солигорске «расчищают завалы». Плюс трансферы – по белорусским меркам, это же охренеть! Начиная с опорной зоны, куда пришел Кендыш. Политевич в паре с Сачивко в центре обороны – это топ. Плюс Гутор. Плюс Бегунов для ротации на бровке. Пока очевидно комплектование качественными белорусскими игроками. Того самого бардака, когда пачками едут легионеры, еще нет. Хотя, может, скоро и поедут.
Год назад зимой я говорил, что «Шахтер» – главный претендент на чемпионство, и сейчас могу это повторить. Другое дело, как в Солигорске справятся с традиционными проблемами, когда они ломают сами себе ноги за два метра до финиша. Горняки должны были выигрывать прошлогоднюю гонку, но зачем-то решили устроить эту историю с Громыко. Потом «выключили» Бакая, не укомплектовались качественно летом. Но это проблемы руководства.
– Которое осталось тем же.
– Скажем дипломатично: с точки зрения кадрового потенциала «Шахтер» – одна из трех команд, которая поборется за титул. Если сумеет избавиться от прежних проблем, – сказал
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Николай Ходасевич: «В Солигорске «расчищают завалы». Плюс трансферы – по белорусским меркам, это же охренеть!»
Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о перспективах «Шахтера» в новом сезоне.
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