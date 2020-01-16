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Пресс-служба БАТЭ: «Считаем необходимым подчеркнуть, что ситуация, связанная с Волковым, случилась в период его выступлений в «Нафтане»
16.01.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба БАТЭ прокомментировала ситуацию с защитников Захаром Волковым, который фигурирует среди тех, кто проходил по делу о договорных матчах.
«Прежде всего считаем необходимым подчеркнуть, что ситуация, связанная с Захаром Волковым, действующим игроком нашего клуба, случилась в период его выступлений в новополоцком
БАТЭ неизменно придерживается принципа fair play, всегда стоит за честное и всеобъемлющее расследование по столь деликатным вопросам. Уверены, что и Захар Волков солидарен с клубом в этом. Призываем журналистов, специалистов – всех, кто так или иначе связан с футболом, не проводить параллелей между данной ситуацией и выступлениями
Мы уверены, что компетентные органы разберутся в ситуации и вынесут справедливое решение. В свою очередь, отметим, что за два года, проведенных в БАТЭ, Захар Волков проявил себя на сто процентов профессиональным и преданным футболу человеком, который своим упорным трудом завоевал место в обойме не только нашего клуба, но и национальной сборной Беларуси.
Что касается реакции БАТЭ на случившееся, то хотим напомнить: в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, до момента вступления в законную силу приговора суда никто не может быть признан виновным в каком-либо преступлении или правонарушении. Поэтому БАТЭ в первую очередь ожидает вступившего в законную силу решения суда. И только после этого, детально изучив все ключевые обстоятельства дела, в соответствии с законодательством и регламентирующими документами
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Пресс-служба БАТЭ: «Считаем необходимым подчеркнуть, что ситуация, связанная с Волковым, случилась в период его выступлений в «Нафтане»
Пресс-служба БАТЭ прокомментировала ситуацию с защитников Захаром Волковым, который фигурирует среди тех, кто проходил по делу о договорных матчах.
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