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Пресс-служба БАТЭ: «Считаем необходимым подчеркнуть, что ситуация, связанная с Волковым, случилась в период его выступлений в «Нафтане»

16.01.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба БАТЭ прокомментировала ситуацию с защитников Захаром Волковым, который фигурирует среди тех, кто проходил по делу о договорных матчах.

«Прежде всего считаем необходимым подчеркнуть, что ситуация, связанная с Захаром Волковым, действующим игроком нашего клуба, случилась в период его выступлений в новополоцком «Нафтане».

БАТЭ неизменно придерживается принципа fair play, всегда стоит за честное и всеобъемлющее расследование по столь деликатным вопросам. Уверены, что и Захар Волков солидарен с клубом в этом. Призываем журналистов, специалистов – всех, кто так или иначе связан с футболом, не проводить параллелей между данной ситуацией и выступлениями Захара Волкова в БАТЭ, да и вообще раньше времени не торопиться с выводами, не отвлекать действующего игрока нашего клуба от подготовки к сезону до выяснения всех обстоятельств.

Мы уверены, что компетентные органы разберутся в ситуации и вынесут справедливое решение. В свою очередь, отметим, что за два года, проведенных в БАТЭ, Захар Волков проявил себя на сто процентов профессиональным и преданным футболу человеком, который своим упорным трудом завоевал место в обойме не только нашего клуба, но и национальной сборной Беларуси.

Что касается реакции БАТЭ на случившееся, то хотим напомнить: в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, до момента вступления в законную силу приговора суда никто не может быть признан виновным в каком-либо преступлении или правонарушении. Поэтому БАТЭ в первую очередь ожидает вступившего в законную силу решения суда. И только после этого, детально изучив все ключевые обстоятельства дела, в соответствии с законодательством и регламентирующими документами АБФФ и ФИФА, мы предпримем возможные шаги по этому вопросу. А пока воздержимся от дальнейших комментариев», – сообщили в пресс-службе БАТЭ.

Волкова, Богунова и еще 13 человек освободили от уголовной ответственности по делу о договорных матчах

 
 
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Пресс-служба БАТЭ прокомментировала ситуацию с защитников Захаром Волковым, который фигурирует среди тех, кто проходил по делу о договорных матчах.
 
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