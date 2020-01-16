Крэйг Вудкрофт: «Сегодня мы играли лучше, чем итоговый счет на табло»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с (1:5).

– Поздравляю Михаила и его команду с победой. Буквально в день игры стало известно, что мы не досчитаемся четверых игроков. Кто-то выпал из-за простуды, кто-то из-за повреждений. Нам действительно не хватало глубины состава сегодня.

Кроме того, отсутствие игрока калибра Марка-Андре Граньяни также накладывает свой отпечаток. Из-за его отсутствия пострадало наше большинство. Еще Марк-Андре это именно тот игрок, который мог бы успокоить игру в нужный момент. Мне понравилось, как мы вышли на этот матч. Вся команда была заряжена и настроена на борьбу. Местами мы показывали очень хороший хоккей. К сожалению, допустили потерю шайбы и «Витязь» нас тут же за это наказал. Ошиблись еще раз – и вновь шайба в наших воротах. Мы знали, что допускать ошибки нельзя. «Витязь» – команда, которая очень быстро переводит из обороны в атаку.

Во втором периоде у нас был шанс все исправить, мы также неплохо действовали на некоторых отрезках игры, но получили несколько удалений и пропустили в формате 5 на 3. Кроме того, на исходе нашего большинства не смогли совладать с соперниками и вновь пропустили. «Витязь» сегодня отлично реализовывал все свои моменты, к сожалению, наша реализация хромала сегодня.

В третьем периоде игроки начали допускать ошибки, когда игроки не оказывались в тех местах, где они должны были ждать встречи с шайбой, из-за чего начали проигрывать середину площадки.

Думаю, что одну из главных ролей в матче сыграли вратари и их игра на последнем рубеже. Ежов сделал несколько отличных сэйвов, особенно в первом и втором периоде, дал команде шанс на победу. К сожалению, наши вратари подобной блестящей игрой сегодня похвастать не могли.

Сегодня мы играли лучше, чем итоговый счет на табло. Нам надо избавиться от ошибок, которые мы допускаем, и продолжать работать и набираться опыта, – сказал Вудкрофт .