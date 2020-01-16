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Александр Панков: «Милевский для брестского «Динамо», как Стивен Джеррард для «Ливерпуля»

16.01.2020 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент полузащитника брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков сравнил игрока с легендой «Ливерпуля».

«Когда Милевский вернулся в брестское «Динамо», была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу. В итоге, ему удалось и Паша еще сезон играл за «Динамо». Получается, что Милевский для брестского «Динамо», как Стивен Джеррард для «Ливерпуля», – заявил Панков.

 
 
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Агент полузащитника брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков сравнил игрока с легендой «Ливерпуля».
 
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