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Николай Януш: «С уходом из Вергейчика у «Шахтера» пропала душевность, особая аура»

17.01.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Николай Януш оценил роль Юрия Вергейчика в солигорском «Шахтере».

– Рыбак назвал бардаком то, что творится в «Шахтере».

– Мне больше понравилось другое выражение Паши. Точно не воспроизведу, но суть в том, что в «Шахтере» бизнес взял верх над романтикой футбола. Очень жаль, ведь она действительно отошла на второй план по сравнению со многими прежними годами, когда директором был Вергейчик.

Каждый знал свое место, и между тем все едины – и горой друг за друга: от игроков до работников клуба. С уходом Юрия Васильевича пропала душевность, особая аура: теперь каждый клубный сектор как-то больше сам по себе. А свою реакцию на это я уже озвучил: надел панцирь, и все.

Вергейчик же создавал общий панцирь, оберегал коллектив от ненужных внешних воздействий. Для Васильича важно все – какой ты игрок, какой человек...При нем в команде не было околофутбольных интриг – он просто исключал и отбивал их. А тут начались какие-то агентские штучки, и я уехал. Да и Вергейчик тоже во многом покинул клуб из-за них.

С другой стороны, Рыбак сказал, что в «Шахтере» бизнес взял верх над футболом. А какой бизнес? Вергейчик продавал Калачева в донецкий «Шахтер», Полякова в БАТЭ! Кто после него может похвастаться такими трансферами в клубе? – сказал Януш.

 
 
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Белорусский нападающий Николай Януш оценил роль Юрия Вергейчика в солигорском «Шахтере».
 
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