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Аделаида (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Ястремской
17.01.2020 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В полуфинале турнира в Аделаиде Арина Соболенко (Беларусь, 12
Сетка турнира
Adelaide International
Аделаида, Австралия
13 – 18 января 2020
International
Призовой фонд – 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
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В полуфинале турнира в Аделаиде Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Даяной Ястремской (Украина, 24 WTA).
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