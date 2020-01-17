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Аделаида (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Ястремской

17.01.2020 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В полуфинале турнира в Аделаиде Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Даяной Ястремской (Украина, 24 WTA). Оба предыдущих матча выиграла украинка.

Сетка турнира здесь.

Adelaide International

Аделаида, Австралия

13 – 18 января 2020

International

Призовой фонд – 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина)  Арина Соболенко (Беларусь)
6:4|7:6
Дата проведения
17 января, 03.38
Онлайн матча

Эшли Барти (Австралия)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
17 января, 11.00
Онлайн матча

 
 
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В полуфинале турнира в Аделаиде Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Даяной Ястремской (Украина, 24 WTA).
 
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