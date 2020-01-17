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Николай Ходасевич: «Никакой кончины брестского «Динамо» нет и не предвидится. Есть просто несколько непонятных ходов»
17.01.2020 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич удивился действиям брестского «Динамо» в межсезонье.
– Понимаешь логику последних перемен в брестском «Динамо»?
– Когда стало известно, что с Личкой не продлевают контракт, в моем представлении это было связано с недовольством его работой в том, что касается внутренней кухни, о чем широкой публике неизвестно. Речь не о раздевалке – там все нормально. Может быть, имелись претензии к чеху в плане подготовки команды в недельном цикле. И перед очень напряженным сезоном были ожидания, что проблем станет еще больше.
С этой точки зрения заход на расставание с Марцелом и поиски нового главного тренера выглядел логичным. Тем более что фигурировала фамилия Дулуба. Но затем все перевернулось, главным тренером был назначен
И это просто знак вопроса. Я не знаю, каким образом это случилось. Не знаю, с чем это связано. И самое неприятное, что первые лица брестского «Динамо» до сих пор ничего не объяснили. Думаю, все этого ждут. Потому что, как по мне, в этих решениях логики нет
— Так или иначе, слова
– Конечно, слова Зайцева, что «Рух» ему роднее, породили множество обсуждений. И вдруг стали рассматривать каждое движение брестского «Динамо» сквозь призму скорой кончины, которая произойдет прямо сейчас.
Но никакой кончины нет и не предвидится. Есть просто несколько непонятных ходов. К тому же мы ведь не можем сейчас проверить, стала команда сильнее или слабее. Так что, если умозрительно, в
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Николай Ходасевич: «Никакой кончины брестского «Динамо» нет и не предвидится. Есть просто несколько непонятных ходов»
Белорусский журналист Николай Ходасевич удивился действиям брестского «Динамо» в межсезонье.
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