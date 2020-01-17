Появились еще три варианта календаря чемпионата Беларуси-2020, по двум из которых турнир закончится 20 декабря

Источник материала: Tribuna.com

В распоряжении .com появились проекты еще трех цифровых календарей ЧБ-2020 в высшей лиге. Каждый из вариантов был направлен в клубы.

Вчера федерация представила календарь, в котором старт чемпионата запланирован на 19 марта, окончание – на 5 декабря.

Отметим, что по двум новым проектам турнир закончится 20 декабря (учитывая переходные матчи).

В прошлом сезоне чемпионат начался 29 марта, а последний тур был сыгран 1 декабря.

Сезон-2020 может стартовать в Беларуси небывало рано и закончиться все равно поздно. На это есть ряд причин, клубы не против











