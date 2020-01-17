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Появились еще три варианта календаря чемпионата Беларуси-2020, по двум из которых турнир закончится 20 декабря
17.01.2020 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В распоряжении
Вчера федерация
Отметим, что по двум новым проектам турнир закончится 20 декабря (учитывая переходные матчи).
В прошлом сезоне чемпионат начался 29 марта, а последний тур был сыгран 1 декабря.
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Появились еще три варианта календаря чемпионата Беларуси-2020, по двум из которых турнир закончится 20 декабря
В распоряжении Tribuna.com появились проекты еще трех цифровых календарей ЧБ-2020 в высшей лиге.
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