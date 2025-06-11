«Сделано в Беларуси»: почему отечественный товар все чаще проигрывает на собственном рынке

Источник материала: ProBusiness





Правительство рассчитывает на экономический рост за счет внутренней инвестиционной и потребительской активности. Однако один важный фактор часто остается за скобками — структура продаж товаров на внутреннем рынке. А там ситуация далеко не оптимистичная: по мере роста доходов населения отечественные товары все чаще уступают место импортным. Почему так происходит, и что на самом деле стоит за брендом «Сделано в Беларуси» в 2025 году? «Про бизнес» заглянул в статистику.

Пока белорусские товары занимают новые ниши на внешних рынках, на внутреннем они продолжают терять позиции

Беларусь — страна, где производится широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Однако наличие собственного производства вовсе не означает, что белорусский покупатель предпочитает отечественное. На то есть, как минимум, две веские причины.

Во-первых, белорусская экономика исторически ориентирована на массовый сегмент. Отечественные производители чаще делают ставку на доступные по цене товары, чем на премиум-класс с высокой добавленной стоимостью.

Во-вторых, при росте доходов потребители склонны переходить от «бюджетного» сегмента к более дорогим и престижным брендам — чаще всего импортного происхождения. Это значит, что увеличение зарплат и доходов населения вовсе не обязательно означает рост спроса на продукцию «Made in Belarus». Наоборот, как показывает статистика, с ростом потребительской способности возрастает импорт, а вместе с ним — отрицательное сальдо внешней торговли.

Тем временем, белорусская продукция пользуется спросом за рубежом — особенно на рынках с высоким спросом на базовые качественные товары. Но этот успех не должен вводить в заблуждение: в то время, как белорусские товары занимают новые ниши на внешних рынках, на внутреннем они продолжают терять позиции. В буквальном смысле — уступают «место на полке» иностранным конкурентам.





По данным за первый квартал 2025 года, доля белорусских товаров в общем объеме розничной торговли составила 53,5%. На первый взгляд — неплохо. Но если посмотреть глубже, картина становится менее оптимистичной. В продуктовой корзине доля отечественных товаров сохраняется на высоком уровне — 74,8%. А вот в сегменте непродовольственных товаров она падает до 33,3%. Другими словами, почти две трети всех непродовольственных товаров в белорусских магазинах — это импорт.

Почему так? Все достаточно логично. Беларусь способна обеспечивать широкий спектр продовольственных товаров: от мяса до молока, от капусты до напитков. Эти продукты производятся в достаточном объеме и находят спрос у местных потребителей. Совсем иная ситуация в секторе техники, одежды, обуви и товаров для дома. Масштаб экономики просто не позволяет наладить выпуск всей линейки непродовольственных товаров — как по ассортименту, так и по качеству.





Если посмотреть на динамику доли белорусских товаров в розничной торговле за последние 10 лет, тенденция неутешительная. В 2015 году она составляла около 70%, а сегодня — всего 54%. Это не разовый спад, а результат долгого процесса: белорусские производители постепенно теряют внимание и лояльность своего же покупателя.

Как только рынок адаптировался к новым логистическим цепочкам, импорт вновь стал расти

Небольшие всплески происходили в особые периоды — например, в 2020 году, на фоне глобальных перебоев в логистике из-за пандемии. Тогда внутреннее производство на время стало спасением. Вторая волна — 2022−2023 гг., когда санкции вытеснили часть иностранных товаров с белорусского рынка. Это временно дало передышку отечественным производителям. Однако по мере того, как рынок адаптировался к новым логистическим цепочкам, импорт вновь стал расти — уже за счет поставщиков из стран, с которыми Беларусь торгует все активнее. Так, на рынок стали активно заходить товары из Азии, Турции и стран ЕАЭС. Их конкурентное преимущество — цена и отсутствие финансовых и логистических барьеров. На фоне ограниченных возможностей снижения себестоимости и сложностей в доступе к западным технологиям белорусским производителям все тяжелее удерживать даже свою нишу на внутреннем рынке.





Некоторые категории товаров практически полностью импортные. Например, доля белорусских томатов — всего 13,6%, а растительного масла — 12,9%, рыбы — 17%. Это означает, что Беларусь практически не производит эти товары и полностью зависит от импорта. Если курс валют резко изменится или поставки будут нарушены, именно такие товары первыми подорожают или сократят присутствие на прилавках. Для сравнения: мясомолочная группа, большинство овощей (например, капуста, морковь и лук) — продукты, которые производятся в стране почти полностью.

Среди непродовольственных товаров дела обстоят хуже. Только 15,8% стиральных машин, 23,7% телевизоров и 31,8% новых автомобилей, проданных в Беларуси, произведены внутри страны. Это при том, что часть таких товаров действительно производится белорусскими предприятиями. Однако, несмотря на наличие собственного производства, покупатели часто выбирают импорт — из-за качества, известности брендов и доверия к ним.

Белорусский рынок все еще не нашел устойчивого баланса между импортом и национальным производством

Очевидно, что ситуация тревожит правительство. Именно этим объясняются усилия по поддержке отечественных производителей. Например, Национальный банк при новом руководстве ориентирует коммерческие банки на стимулирование внутреннего спроса : кредиты на белорусские товары получают приоритет, а на импорт — ограничения. Инвестпроектам по локализации и развитию производства также дают «зеленый свет». Но насколько это сработает — пока вопрос.

Как видно из актуальной статистики, белорусский рынок все еще не нашел устойчивого баланса между импортом и национальным производством. С одной стороны, глобальные торговые войны и нестабильность, вызванная тарифной политикой ведущих стран (в первую очередь, США и Китая), продолжают лихорадить мировую экономику. С другой — региональные рынки, в том числе восточноевропейские и азиатские, становятся все более конкурентными, и иностранные производители вынуждены искать новые каналы сбыта — в том числе в Беларуси.

И пока на глобальном уровне продолжается передел рынков, отечественному производителю приходится не только отстаивать экспортные позиции, но и защищать свое место дома — на родной полке, в белорусском магазине.