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«Сделано в Беларуси»: почему отечественный товар все чаще проигрывает на собственном рынке
11.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правительство рассчитывает на экономический рост за счет внутренней инвестиционной и потребительской активности. Однако один важный фактор часто остается за скобками — структура продаж товаров на внутреннем рынке. А там ситуация далеко не оптимистичная: по мере роста доходов населения отечественные товары все чаще уступают место импортным. Почему так происходит, и что на самом деле стоит за брендом «Сделано в Беларуси» в 2025 году? «Про бизнес» заглянул в статистику.
Пока белорусские товары занимают новые ниши на внешних рынках, на внутреннем они продолжают терять позиции
Беларусь — страна, где производится широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Однако наличие собственного производства вовсе не означает, что белорусский покупатель предпочитает отечественное. На то есть, как минимум, две веские причины.
Во-первых, белорусская экономика исторически ориентирована на массовый сегмент. Отечественные производители чаще делают ставку на доступные по цене товары, чем на премиум-класс с высокой добавленной стоимостью.
Во-вторых, при росте доходов потребители склонны переходить от «бюджетного» сегмента к более дорогим и престижным брендам — чаще всего импортного происхождения. Это значит, что увеличение зарплат и доходов населения вовсе не обязательно означает рост спроса на продукцию «Made in Belarus». Наоборот, как показывает статистика, с ростом потребительской способности возрастает импорт, а вместе с ним — отрицательное сальдо внешней торговли.
Тем временем, белорусская продукция пользуется спросом за рубежом — особенно на рынках с высоким спросом на базовые качественные товары. Но этот успех не должен вводить в заблуждение: в то время, как белорусские товары занимают новые ниши на внешних рынках, на внутреннем они продолжают терять позиции. В буквальном смысле — уступают «место на полке» иностранным конкурентам.
По данным за первый квартал 2025 года, доля белорусских товаров в общем объеме розничной торговли составила 53,5%. На первый взгляд — неплохо. Но если посмотреть глубже, картина становится менее оптимистичной. В продуктовой корзине доля отечественных товаров сохраняется на высоком уровне — 74,8%. А вот в сегменте непродовольственных товаров она падает до 33,3%. Другими словами, почти две трети всех непродовольственных товаров в белорусских магазинах — это импорт.
Почему так? Все достаточно логично. Беларусь способна обеспечивать широкий спектр продовольственных товаров: от мяса до молока, от капусты до напитков. Эти продукты производятся в достаточном объеме и находят спрос у местных потребителей. Совсем иная ситуация в секторе техники, одежды, обуви и товаров для дома. Масштаб экономики просто не позволяет наладить выпуск всей линейки непродовольственных товаров — как по ассортименту, так и по качеству.
Если посмотреть на динамику доли белорусских товаров в розничной торговле за последние 10 лет, тенденция неутешительная. В 2015 году она составляла около 70%, а сегодня — всего 54%. Это не разовый спад, а результат долгого процесса: белорусские производители постепенно теряют внимание и лояльность своего же покупателя.
Как только рынок адаптировался к новым логистическим цепочкам, импорт вновь стал расти
Небольшие всплески происходили в особые периоды — например, в 2020 году, на фоне глобальных перебоев в логистике из-за пандемии. Тогда внутреннее производство на время стало спасением. Вторая волна — 2022−2023 гг., когда санкции вытеснили часть иностранных товаров с белорусского рынка. Это временно дало передышку отечественным производителям. Однако по мере того, как рынок адаптировался к новым логистическим цепочкам, импорт вновь стал расти — уже за счет поставщиков из стран, с которыми Беларусь торгует все активнее. Так, на рынок стали активно заходить товары из Азии, Турции и стран ЕАЭС. Их конкурентное преимущество — цена и отсутствие финансовых и логистических барьеров. На фоне ограниченных возможностей снижения себестоимости и сложностей в доступе к западным технологиям белорусским производителям все тяжелее удерживать даже свою нишу на внутреннем рынке.
Некоторые категории товаров практически полностью импортные. Например, доля белорусских томатов — всего 13,6%, а растительного масла — 12,9%, рыбы — 17%. Это означает, что Беларусь практически не производит эти товары и полностью зависит от импорта. Если курс валют резко изменится или поставки будут нарушены, именно такие товары первыми подорожают или сократят присутствие на прилавках. Для сравнения: мясомолочная группа, большинство овощей (например, капуста, морковь и лук) — продукты, которые производятся в стране почти полностью.
Среди непродовольственных товаров дела обстоят хуже. Только 15,8% стиральных машин, 23,7% телевизоров и 31,8% новых автомобилей, проданных в Беларуси, произведены внутри страны. Это при том, что часть таких товаров действительно производится белорусскими предприятиями. Однако, несмотря на наличие собственного производства, покупатели часто выбирают импорт — из-за качества, известности брендов и доверия к ним.
Белорусский рынок все еще не нашел устойчивого баланса между импортом и национальным производством
Очевидно, что ситуация тревожит правительство. Именно этим объясняются усилия по поддержке отечественных производителей. Например, Национальный банк при новом руководстве ориентирует коммерческие банки на
Как видно из актуальной статистики, белорусский рынок все еще не нашел устойчивого баланса между импортом и национальным производством. С одной стороны, глобальные торговые войны и нестабильность, вызванная тарифной политикой ведущих стран (в первую очередь, США и Китая), продолжают лихорадить мировую экономику. С другой — региональные рынки, в том числе восточноевропейские и азиатские, становятся все более конкурентными, и иностранные производители вынуждены искать новые каналы сбыта — в том числе в Беларуси.
И пока на глобальном уровне продолжается передел рынков, отечественному производителю приходится не только отстаивать экспортные позиции, но и защищать свое место дома — на родной полке, в белорусском магазине.
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Правительство рассчитывает на экономический рост за счет внутренней инвестиционной и потребительской активности. Однако один важный фактор часто остается за...
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