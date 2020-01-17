Катулин снят с поста генсека НОК Беларусь. Головина назначена на должность

Источник материала: Tribuna.com

Полина Головина сменила Георгия Катулина на посту генерального секретаря Национального олимпийского комитета Беларуси.

Добавим, что Катулин был генеральным секретарем с 2017 по 2019 год. Как отметил на заседании первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, Георгий Катулин и далее будет активно участвовать в деятельности Национального олимпийского комитета, передавать свой опыт

Головина с 2016 года работала генеральным секретарем Белорусской федерации парусного спорта