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Катулин снят с поста генсека НОК Беларусь. Головина назначена на должность
17.01.2020 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полина Головина сменила
Добавим, что Катулин был генеральным секретарем с 2017 по 2019 год. Как отметил на заседании первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, Георгий Катулин и далее будет активно участвовать в деятельности Национального олимпийского комитета, передавать свой опыт
Головина с 2016 года работала генеральным секретарем Белорусской федерации парусного спорта
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Полина Головина сменила Георгия Катулина на посту генерального секретаря Национального олимпийского комитета Беларуси.
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