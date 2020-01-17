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Юрий Шевцов: «Наша команда вышла на другой уровень. Но, к сожалению, в игре пока нет стабильности»

17.01.2020 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итог матча против сборной Германии (23:31).

— Поздравляю команду Германии с заслуженной победой. Думаю, все видели — в первом тайме мы допустили слишком много технического брака.

При таком количестве ошибок довольно сложно победить соперников высокого уровня. Первый тайм вышел совсем не таким, как изначально планировали. Было ясно, что мы испытывали проблемы в нападении. Из-за наших потерь немецкие гандболисты десять раз убегали в индивидуальные отрывы.

Мы попробовали использовать различные системы защиты, чтобы остановить соперников, но как показывает статистика, мои подопечные слишком много ошибались технически. Думаю, результат был предрешен в первой половине встречи. К тому же, сегодня хорошую игру показал голкипер немцев Вольфф.

— Перед матчем и игроки, и специалисты высказывали мнения о том, что нам по силам победить команду из Германии…

— Все знали, что и хорватов, и немцев нельзя победить просто так. Для этого, во-первых, каждый гандболисты должен выдать лучшую игру, а во-вторых — нужно показать сильную командную игру. Ни того, ни другого у нас не получилось.

— Как теперь оцениваете перспективы нашей команды на турнире?

— Повторю то, что говорил прежде: мы идем от матча к матчу. Для начала необходимо проанализировать, что произошло в дуэли с немцами, почему мы допускали так много брака. Такого количества технических ошибок давно не делали. Наша команда вышла на другой уровень. Но, к сожалению, приходиться констатировать факт, что в нашей игре пока нет стабильности, – сказал Шевцов.

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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итог матча против сборной Германии (23:31).
 
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