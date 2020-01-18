ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Оклахома» уступила «Майами», «Даллас» взял верх над «Портлендом» и другие результаты

18.01.2020 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей. 

В Оклахоме «Тандер» уступили «Хит». «Даллас» Дончича был сильнее «Портленда» Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Вашингтон 140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35)
Дата проведения
18 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Марк Газоль (20), Ануноби (18), Ибака (15 + 8 подборов), Сиакам (12), Лаури (11 + 8 передач)  старт; Пауэлл (28), Дэвис (23 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (4), Томас (3), Маккоу (2), Миллер (2), Буше (2), Джонсон (0).
Вашингтон
Бонга (17 + 10 подборов), Бил (14), Томас (8), Маинми (5 + 7 подборов), Брайант (3)  старт; Браун (22 + 8 подборов), Смит (12 + 8 передач), Бертанс (12), Пасечник (11), Пэйтон (4), Макрэй (3).

Филадельфия – Чикаго 100:89 (21:24, 25:23, 35:24, 19:18)
Дата проведения
18 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Симмонс (20 + 11 подборов + 7 передач), Хорфорд (20 + 6 передач), Харрис (13), Тайбулл (7), Ричардсон (2 + 7 подборов)  старт; Коркмаз (24), Эннис (6), О’Куинн (6), Нето (2), Скотт (0).
Чикаго
Лавин (23 + 7 подборов), Корнет (13), Маркканен (12), Саторански (6 + 6 передач), Данн (0)  старт; Уайт (14), Хатчисон (7), Арчидиаконо (5), Фелисио (5), Янг (4).

Индиана – Миннесота 116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)
Дата проведения
18 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Уоррен (28), Лэмб (18), Брогдон (12 + 10 передач), Сабонис (8 + 5 потерь), Тернер (8)  старт; А. Холидэй (13), Макдермотт (13 + 8 подборов), Макконнелл (8), Битадзе (5), Дж. Холидэй (3).
Миннесота
Таунс (27), Уиггинс (22), Напьер (12 + 9 передач), Калвер (12), Ковингтон (9 + 10 подборов)  старт; Окоги (15), Маклафлин (9), Дженг (8), Бэйтс-Диоп (0).

Оклахома-Сити – Майами 108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)
Дата проведения
18 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Галлинари (27), Гилджес-Александер (18 + 8 передач), Пол (14 + 6 передач), Ноэл (10), Фергюсон (0)  старт; Шредер (18 + 7 подборов + 8 передач), Диалло (11), Мускала (6), Бэйзли (4), Бертон (0).
Майами
Нанн (22), Адебайо (21 + 8 подборов), Робинсон (14), Батлер (14 + 10 подборов + 7 передач), Ленард (9)  старт; Джонс (13), Олиник (12 + 7 подборов), Драгич (10), Джонсон (0).

Мемфис – Кливленд 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33)
Дата проведения
18 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Брукс (26), Морэнт (16 + 8 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (10), Краудер (9 + 8 подборов), Валанчюнас (8 + 18 подборов + 4 блок-шота)  старт; Кларк (15), Аллен (11), Джонс (7), Хилл (6), Мелтон (3), Андерсон (2).
Кливленд
Секстон (28 + 6 передач), Лав (19 + 9 подборов), Гарлэнд (11 + 6 передач), Осман (4), Томпсон (3 + 8 подборов)  старт; Нэнс (16), Маккинни (12 + 10 подборов), Хенсон (8), Экзам (5), Деллаведова (3).

Сан-Антонио – Атланта 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)
Дата проведения
18 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Олдридж (30), Дерозан (25 + 9 подборов + 9 передач), Мюррей (13 + 12 подборов), Форбс (7), Лайлс (0 + 10 подборов)  старт; Миллс (15), Уокер (9), Белинелли (9), Уайт (8), Пелтль (4).
Атланта
Янг (31 + 9 передач), Реддиш (22), Хертер (18), Коллинз (18 + 10 подборов), Хантер (6)  старт; Картер (14), Гудвин (4), Джонс (4), Фернанду (3), Бембри (1).

Даллас – Портленд 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23)
Дата проведения
18 января, 05.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Дончич (35 + 8 подборов + 7 передач), Хардуэй (29), Клебер (10), Пауэлл (8), Финни-Смит (6)  старт; Сет Карри (16), Брансон (13), Райт (3), Джексон (0).
Портленд
Лиллард (34 + 10 передач), Энтони (22), Уайтсайд (21 + 18 подборов + 5 блок-шотов), Бэйзмор (11), Макколлум (4)  старт; Саймонс (7), Хезоня (7), Трент (3), Толливер (3), Литтл (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Тампа» победила «Виннипег», «Питтсбург» обыграл «Детройт» и другие результаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика