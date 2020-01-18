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НБА. «Оклахома» уступила «Майами», «Даллас» взял верх над «Портлендом» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.
В Оклахоме «Тандер» уступили «Хит». «Даллас» Дончича был сильнее «Портленда» Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
18 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Марк Газоль (20),
Ануноби (18),
Ибака (15 + 8 подборов),
Сиакам (12),
Лаури (11 + 8 передач) старт;
Пауэлл (28),
Дэвис (23 + 7 подборов),
Холлис-Джефферсон (4),
Томас (3),
Маккоу (2),
Миллер (2),
Буше (2),
Джонсон (0).
- Вашингтон
-
Бонга (17 + 10 подборов),
Бил (14),
Томас (8),
Маинми (5 + 7 подборов),
Брайант (3) старт;
Браун (22 + 8 подборов),
Смит (12 + 8 передач),
Бертанс (12),
Пасечник (11),
Пэйтон (4),
Макрэй (3).
- Дата проведения
-
18 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Симмонс (20 + 11 подборов + 7 передач),
Хорфорд (20 + 6 передач),
Харрис (13),
Тайбулл (7),
Ричардсон (2 + 7 подборов) старт;
Коркмаз (24),
Эннис (6),
О’Куинн (6),
Нето (2),
Скотт (0).
- Чикаго
-
Лавин (23 + 7 подборов),
Корнет (13),
Маркканен (12),
Саторански (6 + 6 передач),
Данн (0) старт;
Уайт (14),
Хатчисон (7),
Арчидиаконо (5),
Фелисио (5),
Янг (4).
- Дата проведения
-
18 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Уоррен (28),
Лэмб (18),
Брогдон (12 + 10 передач),
Сабонис (8 + 5 потерь),
Тернер (8) старт;
А. Холидэй (13),
Макдермотт (13 + 8 подборов),
Макконнелл (8),
Битадзе (5),
Дж. Холидэй (3).
- Миннесота
-
Таунс (27),
Уиггинс (22),
Напьер (12 + 9 передач),
Калвер (12),
Ковингтон (9 + 10 подборов) старт;
Окоги (15),
Маклафлин (9),
Дженг (8),
Бэйтс-Диоп (0).
- Дата проведения
-
18 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Галлинари (27),
Гилджес-Александер (18 + 8 передач),
Пол (14 + 6 передач),
Ноэл (10),
Фергюсон (0) старт;
Шредер (18 + 7 подборов + 8 передач),
Диалло (11),
Мускала (6),
Бэйзли (4),
Бертон (0).
- Майами
-
Нанн (22),
Адебайо (21 + 8 подборов),
Робинсон (14),
Батлер (14 + 10 подборов + 7 передач),
Ленард (9) старт;
Джонс (13),
Олиник (12 + 7 подборов),
Драгич (10),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
18 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Брукс (26),
Морэнт (16 + 8 передач + 5 потерь),
Джарен Джексон (10),
Краудер (9 + 8 подборов),
Валанчюнас (8 + 18 подборов + 4 блок-шота) старт;
Кларк (15),
Аллен (11),
Джонс (7),
Хилл (6),
Мелтон (3),
Андерсон (2).
- Кливленд
-
Секстон (28 + 6 передач),
Лав (19 + 9 подборов),
Гарлэнд (11 + 6 передач),
Осман (4),
Томпсон (3 + 8 подборов) старт;
Нэнс (16),
Маккинни (12 + 10 подборов),
Хенсон (8),
Экзам (5),
Деллаведова (3).
- Дата проведения
-
18 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Олдридж (30),
Дерозан (25 + 9 подборов + 9 передач),
Мюррей (13 + 12 подборов),
Форбс (7),
Лайлс (0 + 10 подборов) старт;
Миллс (15),
Уокер (9),
Белинелли (9),
Уайт (8),
Пелтль (4).
- Атланта
-
Янг (31 + 9 передач),
Реддиш (22),
Хертер (18),
Коллинз (18 + 10 подборов),
Хантер (6) старт;
Картер (14),
Гудвин (4),
Джонс (4),
Фернанду (3),
Бембри (1).
- Дата проведения
-
18 января, 05.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Дончич (35 + 8 подборов + 7 передач),
Хардуэй (29),
Клебер (10),
Пауэлл (8),
Финни-Смит (6) старт;
Сет Карри (16),
Брансон (13),
Райт (3),
Джексон (0).
- Портленд
-
Лиллард (34 + 10 передач),
Энтони (22),
Уайтсайд (21 + 18 подборов + 5 блок-шотов),
Бэйзмор (11),
Макколлум (4) старт;
Саймонс (7),
Хезоня (7),
Трент (3),
Толливер (3),
Литтл (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.
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