Беларусь результативна с равными соперниками на ЧЕ. На больше 28 голов чехам дают отличный кэф!

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси провела на чемпионате Европы по гандболу уже четыре матча, за которые в сумме забросила 117 мячей – в среднем более 29-ти за игру.

Отметим, что во встречах с равными соперниками – Сербией и Черногорией – белорусы оформили по 35 и 36 голов соответственно. В противостояниях с топовыми сборными – Хорватией и Германией – результативность была ниже – по 23 мяча.

Пятый поединок на ЧЕ команда Юрия Шевцова проведет сегодня, 18 января. В 18:00 по белорусскому времени Беларусь в основном раунде сыграет против Чехии. В этом матче букмекеры считают белорусскую сборную фаворитом.

Букмекерская компания «Париматч» продолжает принимать ставки на субботнюю встречу. На то, что белорусы забросят более 28 мячей, букмекер предлагает коэффициент 1.91 . На противоположный исход – 1.83 .

Напомним, БК «Париматч» страхует первую ставку своих новых клиентов и в случае неудачи возвращает до 50 BYN .