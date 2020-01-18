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Беларусь результативна с равными соперниками на ЧЕ. На больше 28 голов чехам дают отличный кэф!
18.01.2020 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси провела на чемпионате Европы по гандболу уже четыре матча, за которые в сумме забросила 117 мячей – в среднем более 29-ти за игру.
Отметим, что во встречах с равными соперниками – Сербией и Черногорией – белорусы оформили по 35 и 36 голов соответственно. В противостояниях с топовыми сборными – Хорватией и Германией – результативность была ниже – по 23 мяча.
Пятый поединок на ЧЕ команда Юрия Шевцова проведет сегодня, 18 января. В 18:00 по белорусскому времени Беларусь в основном раунде сыграет против Чехии. В этом матче букмекеры считают белорусскую сборную фаворитом.
Напомним,
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