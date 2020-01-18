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Беларусь результативна с равными соперниками на ЧЕ. На больше 28 голов чехам дают отличный кэф!

18.01.2020 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси провела на чемпионате Европы по гандболу уже четыре матча, за которые в сумме забросила 117 мячей – в среднем более 29-ти за игру.

Отметим, что во встречах с равными соперниками – Сербией и Черногорией – белорусы оформили по 35 и 36 голов соответственно. В противостояниях с топовыми сборными – Хорватией и Германией – результативность была ниже – по 23 мяча.

Пятый поединок на ЧЕ команда Юрия Шевцова проведет сегодня, 18 января. В 18:00 по белорусскому времени Беларусь в основном раунде сыграет против Чехии. В этом матче букмекеры считают белорусскую сборную фаворитом.

Букмекерская компания «Париматч» продолжает принимать ставки на субботнюю встречу. На то, что белорусы забросят более 28 мячей, букмекер предлагает коэффициент 1.91. На противоположный исход – 1.83.

Напомним, БК «Париматч» страхует первую ставку своих новых клиентов и в случае неудачи возвращает до 50 BYN.

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Сборная Беларуси провела на чемпионате Европы по гандболу уже четыре матча, за которые в сумме забросила 117 мячей – в среднем более 29-ти за игру.
 
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