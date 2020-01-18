|
Игорь Папруга: «Отошли после поражения от Германии… Это спорт и такое бывает»
18.01.2020 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной
«С чехами мы обменялись гостевыми победами в отборе на Евро-2020. Там в штабе такие же профессионалы, которые также готовят разбор игры и делают анализ нашей команды под каждого игрока. Кто в этом плане проделает работу лучше, чьи игроки лучше исполнят свои роли на площадке, тот и победит. Посмотрим.
Отошли после поражения от Германии… Это спорт и такое бывает. Действительно, раньше после таких проигрышей было упадническое настроение, но это уже не первый наш турнир. Сейчас ребята в нормально рабочем режиме, они стали опытнее и, как профессионалам положено, адекватно воспринимают все тренерские замечания, разговаривают об ошибках, которые допустили с Германией. Нет колебания настроения – идет обычная работа», – сказал
Напомним, сегодня сборная Беларуси сыграет с Чехией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер сборной Беларуси Игорь Папруга прокомментировал поражение от Германии (23:31) на Евро-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)