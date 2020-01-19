Дэйна Уайт: «Следующий соперник для Конора – Хабиб»

Источник материала: Tribuna.com

Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах .

«Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо.

Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.

Это тот бой, который должен состояться следующим», – заявил Уайт.

Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде турнира UFC 246. Конор дрался с Хабибом на UFC 229 в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

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Конор вырубил Серроне за 40 секунд и сказал, что король вернулся. Главное из UFC 246