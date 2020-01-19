|
Дэйна Уайт: «Следующий соперник для Конора – Хабиб»
19.01.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе
«Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо.
Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.
Это тот бой, который должен состояться следующим», – заявил Уайт.
Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде турнира UFC 246. Конор дрался с Хабибом на UFC 229 в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)