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Кубок развития (U-17). Беларусь против Узбекистана

19.01.2020 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В минском футбольном манеже стартует Кубок развития 2020.

Кубок развития 2020 (U-17)

Группа А

Беларусь – Узбекистан

19 января. Футбольный манеж (Минск). 18:00

Бельгия – Финляндия

19 января. Футбольный манеж (Минск). 13:10

Положение команд в группе: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0 (0), Финляндия – 0 (0), Узбекистан – 0 (0). 

 
Теги: Минск
 
 
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В минском футбольном манеже стартует Кубок развития 2020.
 
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