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Кубок развития (U-17). Беларусь против Узбекистана
19.01.2020 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В минском футбольном манеже стартует Кубок развития 2020.
Кубок развития 2020 (U-17)
Группа А
Беларусь – Узбекистан
19 января. Футбольный манеж (Минск). 18:00
Бельгия – Финляндия
19 января. Футбольный манеж (Минск). 13:10
Положение команд в группе: Беларусь – 0 очков (0 игр), Бельгия – 0 (0), Финляндия – 0 (0), Узбекистан – 0 (0).
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В минском футбольном манеже стартует Кубок развития 2020.
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