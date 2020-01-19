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WHL. Усов отметился шайбой. Этот гол был признан моментом игрового дня
19.01.2020 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Принц Альберт Рэйдерс» уступил «Ред Дир Ребелс» – 3:4 (Б).
У проигравших белорусский нападающий
Отметим, что в нынешнем сезоне на его счету 34 (15+19) очка в 39 играх.
Отметим, что этот гол белорусского форварда назван лучшим моментом игрового дня в WHL.
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«Принц Альберт Рэйдерс» уступил «Ред Дир Ребелс» – 3:4 (Б).
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