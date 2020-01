WHL. Усов отметился шайбой. Этот гол был признан моментом игрового дня

Источник материала: Tribuna.com

«Принц Альберт Рэйдерс» уступил «Ред Дир Ребелс» – 3:4 (Б).

У проигравших белорусский нападающий забил гол, нанес 3 броска, выиграл 0 из 1 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+2». Также он не реализовал буллит.

Отметим, что в нынешнем сезоне на его счету 34 (15+19) очка в 39 играх.