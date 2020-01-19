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Матч звезд КХЛ. Грецкий забросил после того, как голкипер противников проиграл вбрасывание

19.01.2020 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий забросил шайбу в полуфинальном поединке Матча звезд КХЛ. Команда дивизиона Тарасова выиграла у сборной дивизиона Харламова — 8:6.

Гол Грецкого случился после того, как голкипер противников Якуб Коварж не успел вернуться в ворота после проигранного вбрасывания.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий забросил шайбу в полуфинальном поединке Матча звезд КХЛ.
 
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