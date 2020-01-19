|
Матч звезд КХЛ. Грецкий забросил после того, как голкипер противников проиграл вбрасывание
19.01.2020 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий забросил шайбу в полуфинальном поединке Матча звезд КХЛ. Команда дивизиона Тарасова выиграла у сборной дивизиона Харламова — 8:6.
Гол Грецкого случился после того, как голкипер противников Якуб Коварж не успел вернуться в ворота после проигранного вбрасывания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий забросил шайбу в полуфинальном поединке Матча звезд КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)