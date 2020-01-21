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АПЛ – лучшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, Беларусь занимает 45-е место
21.01.2020 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международная федерация футбольной истории и статистики (
Список впервые с 2009 года возглавила английская Премьер-лига. На второй позиции рейтинга находится чемпионат Бразилии, на третьей – Ла Лига. Серия А занимает 4-ю строчку, Лига 1 – 7-ю, а Бундеслига замыкает топ-10.
Чемпионат Беларуси занял 45-е место, опустившись на эту позицию с 37-й строчки.
IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, хотя отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1 (2).
2 (3). Бразилия – 1165
3 (1). Испания – 1141
4 (5). Италия – 939
5 (4). Колумбия – 849
6 (10). Португалия – 834
7 (7). Франция – 818
8 (15). Голландия – 790,5
9 (6). Аргентина – 776
10 (8). Германия – 765,5
...
25 (23). Украина – 542
26 (17). Россия – 538,5...
45 (37).
52 (55). Польша – 364,5...
Полностью рейтинг можно посмотреть
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года.
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