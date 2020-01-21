АПЛ – лучшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, Беларусь занимает 45-е место

Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года.

Список впервые с 2009 года возглавила английская Премьер-лига. На второй позиции рейтинга находится чемпионат Бразилии, на третьей – Ла Лига. Серия А занимает 4-ю строчку, Лига 1 – 7-ю, а Бундеслига замыкает топ-10.

Чемпионат Беларуси занял 45-е место, опустившись на эту позицию с 37-й строчки.

IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, хотя отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1 (2). Англия – 1287 баллов

2 (3). Бразилия – 1165

3 (1). Испания – 1141

4 (5). Италия – 939

5 (4). Колумбия – 849

6 (10). Португалия – 834

7 (7). Франция – 818

8 (15). Голландия – 790,5

9 (6). Аргентина – 776

10 (8). Германия – 765,5

...

25 (23). Украина – 542

26 (17). Россия – 538,5...

45 (37). Беларусь – 397...

52 (55). Польша – 364,5...

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь .

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