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Юрий Файков: «17 минут в большинстве за две игры и по нолям. Пусть делают выводы, пока их не сделал я»

20.01.2020 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков подвел итоги матча с «Юностью» (1:2) в рамках «Париматч-Экстралиги».

– Прежде всего коллегу с победой. По игре буду краток. Все сами видели, все решила игра в неравных составах. Что касается команды «Шахтер», то мы сыграли семнадцать минут за последние две игры в большинстве, но из-за своего бездарного отношения к делу некоторых (хоккеистов) проиграли по буллитам Гродно, и сегодня проиграли «Юности». Все из-за бездарного большинства, которое не позволяет команде вторую игру подряд победить.

– Есть ли у вас ответ, в чем проблема большинства у вашей команды?

– Есть у нас хорошее большинство все время. Поймали какую-то болезнь, не хочу сказать звездную. «Отсебятину» стали гнать, отсюда и результат. То, что вчера на тренировке катали сегодня я увидел только в одном моменте. Все дело в головах у некоторых. Если не выполняется то, что требует тренерский штаб, то сразу вытекающие последствия в результат. Как я уже сказал, 17 минут в большинстве за две игры и по нолям. Пусть делают выводы, пока их не сделал я.

– Недавно к команде присоединился нападающий Данила Карабань. Показывает ли он ту игру, которую вы от него ждете?

– Пока не показывает. Это только второй матч, может быть сложно. Надеемся, что добавит, – сказал Файков.

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков подвел итоги матча с «Юностью» (1:2) в рамках «Париматч-Экстралиги».
 
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