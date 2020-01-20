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Юрий Файков: «17 минут в большинстве за две игры и по нолям. Пусть делают выводы, пока их не сделал я»
20.01.2020 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Прежде всего коллегу с победой. По игре буду краток. Все сами видели, все решила игра в неравных составах. Что касается команды «Шахтер», то мы сыграли семнадцать минут за последние две игры в большинстве, но из-за своего бездарного отношения к делу некоторых (хоккеистов) проиграли по буллитам Гродно, и сегодня проиграли
– Есть ли у вас ответ, в чем проблема большинства у вашей команды?
– Есть у нас хорошее большинство все время. Поймали какую-то болезнь, не хочу сказать звездную. «Отсебятину» стали гнать, отсюда и результат. То, что вчера на тренировке катали сегодня я увидел только в одном моменте. Все дело в головах у некоторых. Если не выполняется то, что требует тренерский штаб, то сразу вытекающие последствия в результат. Как я уже сказал, 17 минут в большинстве за две игры и по нолям. Пусть делают выводы, пока их не сделал я.
– Недавно к команде присоединился нападающий
– Пока не показывает. Это только второй матч, может быть сложно. Надеемся, что добавит, – сказал Файков.
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Юрий Файков: «17 минут в большинстве за две игры и по нолям. Пусть делают выводы, пока их не сделал я»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков подвел итоги матча с «Юностью» (1:2) в рамках «Париматч-Экстралиги».
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