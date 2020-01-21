Юрий Вернидуб: «Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб сравнил президента Украины и Беларуси.

«Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный. Но он старается все правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фэйков вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому.

Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет», – сказал Вернидуб на канале «ЧестнОК» .