|
Юрий Вернидуб: «Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный»
21.01.2020 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб сравнил президента Украины и Беларуси.
«Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный. Но он старается все правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фэйков вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому.
Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет», – сказал Вернидуб на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Вернидуб: «Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб сравнил президента Украины и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)