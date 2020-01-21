|
«Авангард» вернул Буйницкого из «Ижстали»
21.01.2020 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Согласно договору о сотрудничестве между «Авангардом» и «Ижсталью», нападающий Дмитрий Буйницкий переведен из ижевского в омский клуб. В обратном направлении должен выехать форвард Александр Яремчук.
В форме «Ижстали» в ВХЛ белорусский форвард Буйницкий провел 5 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. В КХЛ за «Авангард» он пока не играл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно договору о сотрудничестве между «Авангардом» и «Ижсталью», нападающий Дмитрий Буйницкий переведен из ижевского в омский клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)