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«Авангард» вернул Буйницкого из «Ижстали»

21.01.2020 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 

Согласно договору о сотрудничестве между «Авангардом» и «Ижсталью», нападающий Дмитрий Буйницкий переведен из ижевского в омский клуб. В обратном направлении должен выехать форвард Александр Яремчук.

В форме «Ижстали» в ВХЛ белорусский форвард Буйницкий провел 5 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. В КХЛ за «Авангард» он пока не играл.

 
 
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Согласно договору о сотрудничестве между «Авангардом» и «Ижсталью», нападающий Дмитрий Буйницкий переведен из ижевского в омский клуб.
 
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