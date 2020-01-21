«Авангард» вернул Буйницкого из «Ижстали»

Источник материала: Tribuna.com

Согласно договору о сотрудничестве между «Авангардом» и «Ижсталью», нападающий Дмитрий Буйницкий переведен из ижевского в омский клуб. В обратном направлении должен выехать форвард Александр Яремчук.

В форме «Ижстали» в ВХЛ белорусский форвард Буйницкий провел 5 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. В КХЛ за «Авангард» он пока не играл.